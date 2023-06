Acli Cagliari: iscrizioni aperte per il corso di tedesco

Impara le basi della lingua di Goethe con le Acli. Iscrizioni aperte a Cagliari per il corso di Tedesco da venti ore; le lezioni saranno avviate al raggiungimento del numero minimo di iscritti. I dieci incontri si terranno in presenza il martedì dalle 17 alle 19

Una lingua ricca e complessa, un ponte affascinante verso una delle culture più antiche e significative d’Europa. Sono aperte le iscrizioni per il corso base di Tedesco della durata di 20 ore organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari. Il percorso si terrà nella sede di viale Marconi 4 a Cagliari ogni martedì dalle 17 alle 19.

In dieci lezioni da due ore ciascuna, i corsisti avranno la possibilità di imparare le strutture fondamentali della lingua tedesca e il vocabolario di base indispensabile per la comunicazione in molteplici contesti quotidiani. Verranno illustrati inoltre i primi cenni di linguistica e fonetica, indispensabili per imparare la giusta pronuncia e capire i meccanismi di formazione delle parole tedesche.

Al termine del corso, i partecipanti sapranno presentare sé stessi e gli altri ed essere in grado di fare domande e rispondere su informazioni personali come la provenienza, la famiglia e i conoscenti, le cose che si possiedono, i propri gusti e interessi, la routine quotidiana. Sapranno inoltre parlare delle proprie capacità (lavorative, fisiche, ecc.) e riportare in modo semplice esperienze o eventi passati.

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà almeno il 70% delle lezioni. Gli interessati all’iscrizione possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com

