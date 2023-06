A Zadina inaugura il nuovo “Chiosco nel bosco”

Si riaccende un’insegna importante nella frazione più a nord di Cesenatico: sabato apericena con la musica del J.J. Vianello Quartetto. Alla consolle Fabio e Davide Bandieri: “Con il completamente della ciclabile anche questa zona della città tornerà a rianimarsi”

Si riaccende un’insegna importante nella frazione di Zadina, quella del chiosco di piadina di viale dei Pini davanti alla fermata dell’autobus nei pressi del camping.

Sabato prossimo (ore 17) inaugura il nuovo “Chiosco nel bosco” (sottotitolo “Romagna e Sangiovese”), la nuova avventura imprenditoriale di Fabio e Davide Bandieri che hanno voluto creare, in questo angolo verde di Cesenatico, qualcosa di nuovo.

Il “Chiosco nel bosco”, infatti, non sarà una banale piadineria.

Oltre ai rituali piadina, rotoli e crescioni, infatti, nel menù compare anche la “Piaditella”; una tagliatella al ragù fatta in casa posata su una cialda di piadina per santificare il rito ghiotto “della scarpetta”. Il piatto viene offerto anche nel “Menù del chiosco” che propone, al prezzo popolare di 15 euro, anche un’insalata giardiniera con tagliere di salumi; prosciutto San Daniele 24 mesi, salame Del Vecchio, coppa piacentina, formaggio “scoparolo” e ovviamente un calice di Sangiovese.

Grande attenzione alla stagionalità dei prodotti e al “km 0”, il “Chiosco nel bosco” – come detto – aprirà i battenti sabato prossimo con un “apericena” a base di salsiccia grigliata e cipolla allietato dalla musica dal vivo di J.J. Vianello in quartetto.

Il Locale

Il locale – che, nel corso dell’estate, allestirà numerosi eventi – resterà aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24 in orario continuato. Una bella notizia per l’intera frazione visto che quell’area era da tempo degradata: “Benché il chiosco si trovi in una zona più decentrata rispetto agli abituali flussi turistici – spiega Fabio Bandieri che già gestisce assieme al figlio Davide lo storico bagno Belvedere – è una sfida davvero stimolante. Confidiamo, per altro, nella imminente ultimazione della pista ciclo-pedonale di Zadina che, da quanto abbiamo appreso, molto presto verrà completata con l’ultimo tratto fino al litorale. A quel punto, arrivare al chiosco a piedi o in bicicletta sarà molto più facile ed anche il passaggio sarà prevedibilmente più intenso”.

