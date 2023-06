A Porto Cervo riapre il Waterfront Costa Smeralda

Da sabato 24 giugno fino al 3 settembre riapre il Waterfront Costa Smeralda, il“salotto sul mare” di Porto Cervo

Porto Cervo, 24 giugno 2023 – Riapre da sabato 24 giugno fino al 3 settembre il Waterfront Costa Smeralda, situato nella cornice del Porto Vecchio. E’ diventato un punto di incontro e di riferimento per gli ospiti della Costa Smeralda. L’esperienza esclusiva realizzata e gestita da Filmmaster Events per conto di Smeralda Holding sarà aperta tutti i giorni dalle 18:00 all’01:00. Mira ad accogliere visitatori e turisti e riconfermarsi come destinazione di qualità ed intrattenimento di classe all’interno dell’offerta turistica della Costa Smeralda.

Un experience mall tutto da scoprire

Il design – come per gli anni precedenti – è realizzato dell’architetto Gio Pagani. L’architetto ha infatti ridefinito Waterfront Costa Smeralda come un vero e proprio “luogo delle meraviglie”. Quest’anno il layout Waterfront propone nove spazi espositivi coperti e due aree espositive all’aperto. Ogni POD è cinto da grandi aiuole con piante e fiori della flora sarda dando l’impressione di trovarsi in un elegante e prezioso giardino. Uno spazio polivalente che offre al pubblico della Costa Smeralda una vera e propria esperienza. Dallo shopping ai bellissimi lounge bar. Ma non solo: anche bellissime aree verdi che renderanno ancora più piacevole la permanenza dei suoi ospiti che, nell’edizione 2022, sono stati numerosissimi con oltre 100.000 visitatori.

I nomi legati al Waterfront

Tra i nomi che ritroviamo anche nell’edizione 2023 ci sono i POD di Riva e Ferretti Group. Ma anche Ares Modena, Technogym, e lo spazio dedicato all’arte con la galleria Deodato Arte. Ritorna anche Range Rover che allestirà un bellissimo spazio–lounge. Novità di questa edizione, l’arrivo di un altro rinomato brand del lusso: Givenchy. Apre infatti a Porto Cervo il suo primo pop-up store. Arzachena Turismo, lo spazio dedicato alla promozione del territorio del Comune di Arzachena, si presenta con una galleria fotografica di tutto ciò che offre la destinazione e un servizio informazioni per poter approfondire e visitare il suo meraviglioso comprensorio. Il nuovo allestimento della Costa Smeralda Boutique esporrà una nuova collezione di t-shirt insieme a quella di Nikki Beach, insieme a nuovi accessori, i poster delle località più famose, il libro Costa Smeralda e il nuovo libro Cala di Volpe entrambi prodotto da Assouline, e le miniature della pietra di confine Costa Smeralda per chi vuole avere un ricordo della destinazione davvero memorabile.

Anche per l’edizione 2023 resta centrale l’attenzione al lounging con il Pop Up Bar & Lounge di Nikki Beach– diventato uno dei must di Waterfront Costa Smeralda – e chill-out Bar del marchio Riva dal design elegante e accogliente dove tutti i complementi d’arredo presentano le caratteristiche tipiche delle imbarcazioni Riva.

Spazio anche agli eventi in programma per rendere unica e irripetibile la stagione 2023 in Costa Smeralda: il 22 luglio la presentazione dell’esclusivo volume dedicato all’iconico Hotel Cala di Volpe in occasione dei suoi 60 anni di attività, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice di New York Assouline che sarà in vendita nella Boutique Costa Smeralda e online.

