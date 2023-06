A Ostia ancora rifiuti per strada ma la gente si lamenta solo dei cani, l’indignazione dell’IdD

La responsabile per il X° Municipio di Roma Capitale del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro Paola Torbidoni denuncia una nuova situazione di degrado a Ostia e Carlo Spinelli responsabile provinciale romano chiede le dimissioni della giunta Municipale Roma 19 giugno 2023.

Sempre più vigili i consiglieri ombra del movimento Italia dei Diritti per il comune di Roma. Questa volta il movimento torna ad occuparsi di Ostia e del X° Municipio forse quello che da più lavoro ai consiglieri ombra IdD per le storture amministrative della giunta municipale, disservizi che prontamente Paola Torbidoni responsabile per il movimento del X° Municipio nonché consigliera ombra porta alla luce attraverso le sue denunce mediatiche:” Ad Ostia a ogni approssimarsi dell’estate sembra che i problemi siano solo i cani in spiaggia, non si riesce a trovare una soluzione, e quando sembra che il problema si riesca a risolvere questo viene creato dai residenti che si lamentano perchè, a loro dire, i cani in spiaggia portano la puzza fin dentro le loro case. E invece la sporcizia che regna sovrana a Ostia e in particolare in via Marino Fasan dove troviamo immondizia di ogni genere sia nei pressi dei cassonetti che lungo tutto il tratto stradale marciapiedi compresi non puzza? Lì non c’è un problema di igiene?.

Questa via – continua la Torbidoni – si trova proprio nei pressi della nuova bau beach però a quanto sembra l’immondizia che giace a terra passa inosservata. E chi lo crea questo scempio se non chi abita nelle vicinanze? Forse anche qualche turista di passaggio getta i rifiuti in terra, ma credo che gli zozzoni che compiono questi gesti insulsi, come l’abbandono dei rifiuti di ogni genere in terra, non risiedono molto lontano da questo luogo. Allora mi domando, puzzano di più i cani in spiaggia o la monnezza che sta in terra per giorni e giorni? E vogliamo poi parlare della rete di beach volley che innalzata abusivamente sulla spiaggia libera e che, per chi l’ha messa, i cani non devono entrare in quel tratto di spiaggia perché impedisce loro di giocare?

La rete va tolta perchè nessuno li ha autorizzati a metterla, quindi se c’è qualcuno che se ne deve andare dalla spiaggia dedicata ai cani; conclude Paola Torbidoni; sono proprio questi signori, andassero a giocare affittando un campo”. Carlo Spinelli, segretario provinciale romano del movimento e responsabile nazionale per la Politica Interna; commenta così quanto segnalato da Paola Torbidoni. “Sicuramente le colpe di questa situazione degradante sono di chi abbandona a terra i rifiuti; anche quelli che non possono essere smaltiti tramite i cassonetti come ad esempio i rifiuti ingombranti; ma dove sono i controlli?

Non è la prima volta che parliamo dei problemi inerenti il X° Municipio di Roma Capitale e viene da chiederci cosa stia facendo l’amministrazione municipale per tenere questa zona di Roma in maniera decorosa; a quanto sembra nulla. Se non riescono ad amministrare in maniera adeguata questo Municipio perchè non si dimettono? Perché il Sindaco Gualtieri non interviene? Sicuramente – conclude Spinelli – torneremo ancora a parlare di Ostia perché questa giunta municipale ci troverà sicuramente ancora del lavoro da fare”.