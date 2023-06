A La Maddalena e Nuraminis sventola la bandiera dei Diritti Umani. Continuano in diverse località dell’isola le iniziative dei volontari

In una società multietnica in cui l’interazione tra religioni, razze e culture diverse sono alla base per una civile convivenza, il rispetto dei valori contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti, è l’antidoto per qualsiasi prevaricazione o ingiustizia sociale.

Far conoscere su ampia scala, i 30 articoli di cui è composta da Dichiarazione è l’impegno quotidiano dei volontari di Uniti per i Diritti e della Chiesa di Scientology della Sardegna, che nella giornata di lunedì 12 giugno hanno distribuito centinaia di libretti: “Cosa sono i Diritti Umani” ad altrettanti passanti nelle strade di La Maddalena, coinvolgendo nell’iniziativa anche decine di commercianti ed esercenti della bellissima cittadina gallurese, già affollata da numerosi turisti.

Ispirati dalle parole del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard che invitava a darsi da fare affinché “I Diritti Umani siano resi una realtà e non un sogno idealistico”; i volontari di Uniti per i Diritti e della Chiesa di Scientology; intendono continuare nella divulgazione dei libretti, nelle grandi città come nei piccoli centri e, nella serata di martedì 13 giugno; la distribuzione verrà fatta a Nuraminis, dai volontari che operano nella provincia del Sud Sardegna.

Informazioni sulle iniziative e i materiali della Fondazione Internazionale si possono avere sul sito: www.unitiperidirittiumani.com o chiamando al numero 3487362226

