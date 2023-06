A Calasetta i Mondiali Slalom IFCA Youth e Junior

Iniziati a Calasetta (sud Sardegna) sebbene virtualmente per assenza di vento, i Campionati Mondiali Funboard Slalom Giovanili (under 17 e under 21). In programma fino a sabato 10 giugno.

Purtroppo si è iniziato con una “falsa partenza”, a causa del vento non sufficiente per disputare regate regolari nella disciplina slalom pinna. Necessita di almeno 11 nodi sul campo di regata.

Nonostante il nulla di fatto la giornata è servita per gli organizzatori a rodare lo staff in acqua con bosaboe e comitato di regata. Hanno avuto così modo di testare le varie necessità operative emerse durante la posa del campo di regata, sistemato con la speranza di un aumento del vento. Poi non arrivato, ma rimasto oscillante da libeccio con raffiche al massimo di 10,5, nodi, di media 8,5.

Gabriele Prosperi, Michele Laurenza, Gabriele Di Rosa, Caterina Biagiolini, Mimosa Meroni, Michele Pio Bonsanto, Giacomo Barro e Matteo Della Fiorentina, Diego Marghinotti e i fratelli Orlowski; team leader Frank Christopher. Per gli atleti è stata un’occasione per socializzare, organizzare le attrezzature sotto i gazebo sistemati in spiaggia. E anche per prendere la prima tintarella, data la splendida giornata di sole, in una baia, quella de La Salina di Calasetta, dai colori mozzafiato. All’evento, organizzato dal Centro Nautico Marinai d’Italia Sant’Antioco, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e IFCA (International Funboard Class Association) sono iscritti quasi 80 atleti, provenienti da 10 nazioni. L’Italia è presente con 11 atleti:Diego

In serata si svolgerà la sfilata, con successiva cerimonia d’apertura delle squadre presenti. Il corteo passerà per le vie del centro di Calasetta. Il percorso partirà dalla Torre Sabauda fino a Piazza Belly, centro nevralgico delle proposte collaterali serali culturali del Calasetta Water Sports Festival, con musica, dj set e tanto altro.

La manifestazione, che ha in Antonio Iesu e Salvatore Casula, il riferimento e l’impegno per tutta l’organizzazione, conta sul patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Calasetta, ed è sostenuta da Carloforte Tonnare, Gp Immobiliare Iglesias, Sotacarbo e Acqua San Giorgio. Le previsioni meteo sembrano dare fiducia per i prossimi giorni. Così come dichiarato da Claudio Alessandrello, presidente del Comitato di Regata FIV, che coordina tutto lo staff Ufficiali di Regata e posaboe.