A Berchidda la XXXVI edizione del festival Time in Jazz

Time in Jazz: da mercoledì 7 giugno su Vivaticket la prevendita dei biglietti per i concerti in programma a Berchidda (Ss) dall’11 al 15 agosto per la trentaseiesima edizione del festival diretto da Paolo Fresu.

Dopo quella degli abbonamenti, aperta dal 21 aprile, prende il via mercoledì prossimo, 7 giugno alle 12, sempre su Vivaticket , la prevendita dei biglietti per il trentaseiesimo festival Time in Jazz in programma a Berchidda (Ss) e negli altri centri e località del nord Sardegna in cui si snoderà dall’8 al 16 agosto.

L’ingresso, come sempre, è a pagamento solo per i concerti sul “palco centrale” del festival, quello allestito in Piazza del Popolo a Berchidda . Ad aprire la serie di cinque serate (tutte con inizio alle 21.30), venerdì 11 agosto, sarà “popOFF!”. Sarà un omaggio alle musiche dedicate ai bambini e all’infanzia, scelte dal vasto repertorio dello Zecchino d’Oro e rielaborate in chiave jazz.

advertisement

Il programma di sabato 12 agosto

Due concerti in programma sabato 12 agosto. Protagonista del primo la pianista Sade Mangiaracina , talento in ascesa sulla scena jazzistica nazionale degli ultimi anni, con un omaggio a Lucio Dalla. Nella seconda parte della serata i riflettori puntati su uno tra i maggiori esponenti della feconda scena musicale scandinava: il chitarrista norvegese Eivind Aarset. Si esibirà alla testa del suo quartetto con Audun Erlien al basso e i batteristi/percussionisti Wetle Holte e Erland Dahlen .

Doppio appuntamento di domenica 13 agosto

Doppio set in scaletta anche domenica 13 agosto. A salire per primo sul palco sarà infatti il fisarmonicista francese Vincent Peirani. Sarà affiancato da Federico Casagrande e Ziv Ravitz alla batteria e alle tastiere. A seguire, il gradito ritorno di un amico di lunga data di Time in Jazz, Dhafer Youssef. Si esibirà portando in scena il repertorio del suo nuovo album, “Street of Minarets”.

Il ritorno dei Farafina lunedì 14 maggio

Un altro atteso ritorno a Berchidda , il prossimo agosto, è quello dei Farafina. Apriranno la serata di lunedì 14 con la loro coinvolgente miscela di sonorità e ritmi a base di djembe, tama, chékere, sonagli e balafon. Il gruppo originario del Burkina-Faso sarà infatti nuovamente tra i protagonisti di Time in Jazz, dopo le sue apparizioni nel 1996 e nel 2002. Al centro dei riflettori nella seconda parte della serata i Savana Funk. La formazione bolognese incarna l’essenza della live band con le sue jam incendiarie, groove irresistibili e un’invidiabile presenza scenica. Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) si presenteranno a Berchidda in compagnia di Willie Peyote Il rapper e cantautore torinese è considerato una delle figure più interessanti della scena indie nazionale.

Appuntamento di Ferragosto

Sipario sul palco di Piazza del Popolo la sera di Ferragosto. Good Old Boys Grand Orchestra è il progetto che terrà banco in quella che per tradizione è la festa di ogni edizione di Time in Jazz. Una produzione originale per il festival diretto da Paolo Fresu che nasce dall’unione tra Colle der Fomento ed i Kaos & Dj Craim.

I biglietti



Il biglietto intero per ciascuna serata costa 25 euro, ridotto a 22 per gli spettatori sopra i 65 anni e quelli sotto i 26, per i soci di Time in Jazz e del Touring Club. Sempre su Vivaticket si possono ancora acquistare gli abbonamenti per l’ingresso a tutt’e cinque le serate in Piazza del Popolo: 110 euro il prezzo intero, ridotto a 100. A tutti i prezzi di biglietti e abbonamenti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Come sempre, sono invece a ingresso gratuito tutti gli altri concerti dell’ampio cartellone del festival che si può consultare sul sito www.timeinjazz.it .

Per altre notizie di eventi clicca qui.