“Femina. Né fata, né strega” di B. Bandinu a Cagliari

Martedì 20 Giugno 2023 alle h. 18.30 nella sala Eleonora d’Arborea del Polo Bibliotecario di via Falzarego 35/37 a Cagliari, il Centro di Documentazione e Studi delle Donne presenta “Femina. Né fata, né strega “di B. Bandinu

[dalla IV di copertina]

La ricerca tenta di esplorare la questione Donna nella cultura tradizionale sarda fino ai mutamenti della condizione attuale. Anche in una società matricentrica, come quella sarda, ha dominato il codice patriarcale, soprattutto nel controllo della sessualità femminile. Tuttavia le donne sarde hanno saputo elaborare una propria identità femminile, un “Noi Donne”, secondo propri linguaggi comportamentali e relazionali. La situazione attuale solleva questioni di grande rilevanza che toccano esperienze di disagio e di violenze subite dalle donne all’interno della stessa vita domestica, con episodi crescenti di femminicidio. L’intento della ricerca è quello di prendere coscienza dei mutamenti in atto, affinché la questione Donna non riguardi solo le donne, ma soprattutto gli uomini

Bachisio Bandinu

Laureato in lettere, ha conseguito il diploma in giornalismo e in radiotelevisione presso la Scuola delle comunicazioni sociali dell’Università Cattolica di Milano; è stato collaboratore del Corriere della sera e Direttore de L’Unione Sarda. Le sue pubblicazioni hanno affrontato i temi del Pastoralismo, del Turismo, delle problematiche giovanili.

Tra i suoi libri ricordiamo: La maschera la donna lo specchio, Spirali 2004; Pro indipendentzia, Il Maestrale 2010; Lettera a un giovane sardo sempre connesso, Domus de janas 2018; La scena nascosta, Il Maestrale 2021

