10 mila presenze a Oristano per Monumenti aperti e Buongiorno ceramica

“Abbiamo voluto abbinare Monumenti Aperti e Buongiorno Ceramica per coniugare le migliori caratteristiche della città:

Con piacere abbiamo riscontrato la presenza di tantissimi visitatori che hanno avuto l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività e maestria artistica.

Con Buongiorno ceramica i ceramisti e le ceramiche sono stati, così, grandi protagonisti in piazza Eleonora e all’Hospitalis Sancti Antoni. Abbiamo celebrato l’arte e l’artigianato ceramico unendo l’arte all’arte, con una elegante cerimonia di apertura impreziosita da performance musicali.

“Tra i siti preferiti dai visitatori quelli che hanno ospitato gli allestimenti con le ceramiche tradizionali, un’eccellenza di Oristano che nello scorso fine settimana ha avuto modo di essere promossa in maniera adeguata in un week end che ha regalato grandi soddisfazioni

“Una cinquantina di siti culturali, mostre e conferenze hanno accolto migliaia di visitatori, turisti e oristanesi – osserva, inoltre, l’Assessore alla Cultura Luca Faedda -.

10 mila visitatori non si sono fatti intimorire dalle previsioni meteorologiche e dalla pioggia di domenica, segno che l’appuntamento era atteso e continua ad essere appetibile. Monumenti aperti si conferma, dunque, una straordinaria occasione di promozione turistica e culturale, una bella opportunità per Oristano per mostrare il suo patrimonio storico e culturale.

Nel weekend grazie al prezioso lavoro degli studenti delle scuole oristanesi è stato possibile, inoltre, conoscere la storia della nostra città dei suoi edifici storici più prestigiosi e delle opere d’arte ospitate al loro interno.

Dopo il rinvio delle scorse settimane a causa del maltempo avevamo il timore che la pioggia avrebbe condizionato la manifestazione, ma fortunatamente è andata bene e nemmeno la debole pioggia di domenica ha scoraggiato i visitatori”.

Monumenti Aperti, coordinata su base nazionale dall’associazione Imago Mundi OdV, a Oristano è organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano con il contributo, inoltre, di Fondazione di Sardegna. Main sponsor per l’edizione oristanese è CRAI.