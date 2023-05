XIV Congresso Nazionale dell’Associazione SIPSA: Cagliari si prepara ad ospitare un evento di rilevanza internazionale nel campo della Psicologia della Salute

Cagliari, 19 maggio 2023 – Cagliari si appresta ad accogliere il XIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia della Salute (SIPSA) , che si terrà dal 25 al 27 maggio presso le aule dell’ Università di Cagliari e la prestigiosa aula Capitini, affrescata dall’artista di murales, writer Manu Invisible.

L’evento, che riunirà esperti ed esperte di spicco nel settore provenienti da tutta Italia, promette di essere un momento di approfondimento, scambio e dibattito sui temi più attuali riguardanti la Psicologia della Salute.

Il congresso, giunto alla sua quattordicesima edizione, rappresenta un’importante occasione per professionisti/e, ricercatori/trici e studiosi/e nel campo della Psicologia della Salute di condividere le più recenti ricerche, esperienze e best practice.

L’obiettivo principale dell’Associazione SIPSA è quello di promuovere l’approfondimento e la diffusione della Psicologia della Salute come disciplina scientifica e professionale; favorendo la collaborazione tra le persone e stakeholders coinvolte nel benessere bio-psicosociale delle persone.

L’edizione di quest’anno

L’edizione di quest’anno del congresso si preannuncia particolarmente ricca di eventi precongressuali e attività collaterali. Nella giornata precedente al congresso, saranno organizzati: una breve camminata presso la splendida cornice del Parco Molentargius, dove nidificano i fenicotteri; e un aperitivo di benvenuto presso la Corte del Palazzo Doglio.

Nei giorni successivi esperti ed esperte di fama nazionale ed internazionale parteciperanno e offriranno la loro esperienza e il loro contributo; per migliorare le pratiche cliniche e promuovere la salute mentale e fisica della popolazione.

Durante il congresso le persone partecipanti avranno l’opportunità di assistere a sessioni plenarie, presentazioni orali e poster; che illustreranno le più recenti ricerche e progetti innovativi. Saranno inoltre organizzati tavole rotonde e sessioni di discussione; per favorire lo scambio di idee e promuovere il networking tra le persone partecipanti.

La città di Cagliari, con la sua ricca storia, le sue meraviglie paesaggistiche e la sua vibrante scena culturale, si conferma una cornice ideale per ospitare il XIV Congresso Nazionale SIPSA. Le persone avranno l’opportunità nei momenti pre e post congressuali di esplorare la città e di godere delle numerose attrazioni turistiche offerte; tra cui siti archeologici, musei, incantevoli spiagge e una rinomata cucina locale.

Come partecipare

L’Associazione SIPSA invita tutti gli interessati a partecipare a questo importante appuntamento scientifico per costruire una rete sempre più solida attorno al concetto vasto della Salute, condividere esperienze e connettersi con professionisti e professioniste di alto livello.

Per partecipare al XIV Congresso Nazionale SIPSA e alle attività precongressuali, è possibile registrarsi sul sito ufficiale dell’evento all’indirizzo https://www.sipsa.org/eventi/xiv-congresso-nazionale-associazione-sipsa . È consigliabile effettuare la registrazione in anticipo per garantire la propria partecipazione a tutte le attività congressuali, pre e post.

L’Associazione SIPSA, il Consiglio Direttivo, il Comitato Organizzatore del congresso e SIPSA-Young, che cura la comunicazione social, si impegnano a fornire un’esperienza di alta qualità ai partecipanti; offrendo un programma ricco di contenuti scientifici e momenti di confronto.

Il XIV Congresso Nazionale SIPSA rappresenta infatti un’importante occasione per approfondire le conoscenze nel campo della Psicologia della Salute; promuovere la diffusione delle migliori pratiche cliniche e contribuire a una società sempre più orientata al benessere psicologico e fisico.

Saranno, infine, adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti; seguendo le linee guida sanitarie e implementando protocolli di sicurezza adeguati.