World No Tobacco Day, il CNDDU invita alla riflessione

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani , in occasione della Giornata internazionale contro il fumo (World No Tobacco Day), il 31 maggio, propone riflessioni e azioni didattiche su un tema di scottante attualità soprattutto nella aule scolastiche.

Per quello che riguarda l’accessibilità ai prodotti del tabacco, il 42% degli studenti ha dichiarato che esistono rivendite di tabacco vicino alla propria scuola. Nonostante l’esistenza del divieto di vendita, risulta che il 15% degli studenti fumatori abbia acquistato le sigarette al distributore automatico (era l’8% nel 2014). E il 68% di questi ultimi non ha avuto problemi all’acquisto nelle rivendite autorizzate nonostante la minore età. Ricordiamo che la vendita è vietata ai minori di 18 anni”.

Tale istantanea delle abitudini giovanili induce alla preoccupazione. Evidentemente il fenomeno in questione nella sua gravità e ripercussioni drammatiche non è stato ancora recepito dagli adolescenti. Per loro, indipendentemente dai divieti, il fumo costituisce ancora un falso simbolo di maturità, emancipazione e leadership. Il fumo purtroppo viene ancora considerato un modo per rendersi più popolari e interessanti agli occhi dei propri coetanei. Troppo poco si parla delle conseguenze devastanti sulla salute umana di tale abitudine.

Il fumo ha un impatto tremendo su quasi tutti gli organi vitali e la possibilità di sviluppare patologie oncologiche è elevatissima e non parliamo soltanto delle problematiche relative alle vie respiratorie. Purtroppo, in tempi di incertezza economica, sociale e di disagi psichici determinati da una serie di fattori, spesso, il fumo costituisce una valvola di sfogo. In definitiva tale “vizio” continua a diffondersi non solo perché non si è sufficientemente informati in merito, ma soprattutto perché come accade per l’alcolismo o il consumo di sostanze stupefacenti, diventa un anestetizzante delle emozioni negative; una sorta di fuga dalla pressione quotidiana.