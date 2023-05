Windsurf-Coppa del Mondo Slalom PWA/Prime regate a Torbole

PWA Torbole World Cup Garda Trentino: la pioggia non ferma il vento e nella seconda giornata sono partite le prime heat di slalom Gli italiani in finale (Iachino e Martini) incappano in una squalifica per partenza anticipata: tra i maschi si aggiudica il primo slalom il francese Cousin, tra le femmine l’olandese Van der Veen advertisement Il benvenuto e il commento dell’Assessore provinciale allo sport e turismo Roberto Failoni

Dopo la cerimonia d’apertura della tappa inaugurale del Circuito professionistico 2023 PWA slalom, avvenuta al Circolo Vela Torbole domenica, sotto un cupo e minaccioso cielo, il tempo non è un gran che cambiato nei due giorni successivi, ma almeno giovedì 11 maggio il vento da nord è soffiato fin dalla mattina, permettendo così di vedere all’opera tutta la macchina organizzativa del Circolo Surf Torbole e dello stesso PWA (Professional Windsurfing Association) con le prime gare slalom dei top riders presenti a Torbole (61 atleti da 18 nazioni). Dopo la grave siccità che in Italia perdurava ormai da due anni, pare che la situazione meteo si sia sbloccata proprio in questa tanto attesa settimana di Coppa del Mondo – evento che è tornato dopo ben 31 anni: una situazione che potrebbe permettere di regatare solo con vento da nord la mattina presto, dato che la famosa “ora” termica da sud, si forma solo in condizioni di alta pressione e sole caldo. Anche venerdì mattina, terzo giorno in programma su 5, la partenza è prevista infatti alle 7:45 del mattino come accaduto oggi.

Dopo il nulla di fatto di martedì per mancanza di vento, la scelta di tutti gli atleti è stata quella di regatare con le tavole foil, più performanti soprattutto con vento leggero. Nonostante la giornata complicata i maschi sono riusciti a completare un tabellone slalom (batterie da 8) e le donne hanno disputato due prove. Colpo di scena in finale uomini con ben 5 squalifiche per partenza anticipata, in cui sono “caduti” anche i beniamini italiani: Bruno Martini (residente a Rovereto e portacolori del Circolo Surf Torbole, nonchè ambassador di Garda Trentino) e il vice-Campione del mondo Matteo Iachino (Liguria, YCItaliano), ormai di casa sul Garda; nonchè il campione del mondo in carica della disciplina slalom Maciek Rutkowski. Un vero peccato per gli italiani che prima della finale avevano dimostrato un “bel passo”. Tra le donne la più regolare è stata l’olandese Van der Veen (3-1); sesta l’italiana Anna Biagiolini (Monfalcone , AW Marina Julia).

L’evento

La presenza di un evento di questo calibro con i migliori professionisti della specialità, è interessante non solo dal punto di vista agonistico, ma anche perchè è l’occasione per molte attività commerciali che ruotano attorno al mondo del windsurf, di organizzare iniziative promozionali con firma autografi degli atleti e presentazioni materiali. Anche per i giovani avere una tappa con i migliori atleti in Italia o addirittura al proprio circolo è una grande fortuna: per alcuni c’è stata la grande opportunità addirittura di partecipare, come i nuovi talenti: Jacopo Gavioli (già azzurro in classe Olimpica iQFoil) e Tommaso Strazieri, entrambi della squadra agonistica del Circolo Surf Torbole. Per tutti l’occasione per vedere come si preparano i materiali gli atleti, o come scelgono tavole, vele, piantoni, ali foil, in base alle condizioni di vento.