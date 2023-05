Visioni Sarde nel mondo. Il ciclo di proiezioni prosegue a Valencia

di Bruno Mossa*

Continua la maratona cinematografica dedicata a Visioni Sarde.

Dopo gli appuntamenti del 1° e 22 aprile, Pierluigi Melis, presidente del Circolo “Shardana”, ha fissato un nuovo incontro con i Sardi a Valencia per sabato 6 maggio. L’evento è organizzato in collaborazione con Luigi Succu presso la struttura Café Bar Amics Meus in Carrer de Calixt III, 6.

Il ciclo di proiezioni rientra tra le tante iniziative intraprese dai sardi di Valencia riuniti nel circolo “Shardana”, un gruppo che si ripromette di offrire un punto di riferimento concreto ai nuovi arrivati e un punto di incontro per chi è già da tempo a Valencia, creando eventi, incontri e occasioni di scambio culturale.

Dalle ore 16.30 saranno proiettati “Mammarranca” di Francesco Piras, “Margherita” di Alice Murgia, “Santamaria” di Andrea Deidda e “Senza te” di Sergio Falchi.

Mammarranca

Giovanni e Michele hanno undici e nove anni e vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare nella periferia di Cagliari, un anello di palazzoni lontani dalla città. Un piccolo mondo ai margini, sorto vicinissimo al mare e lambito da un canale chiamato Mammarranca. La vita dei due bambini sembra improvvisamente poter cambiare quando il biglietto vincente di un gioco a premi finisce in modo rocambolesco nelle loro mani. Interpreti: Michelangelo Piras, Jaime Olla e Giuseppe Ungari

Margherita

Margherita ha 16 anni e passa l’estate dalla nonna in Sardegna. Ha una grandissima cotta per il bagnino Nicola e una gran voglia di provare cose nuove. Margherita fa l’amore per la prima volta con lui, ma non è affatto come lo descrivevano le amiche, le commedie romantiche o perfino i porno: lei non ha provato nulla di sensazionale, non si sente diversa. Cosa deve fare per rendere bello il sesso? Interpreti: Beatrice Lotti (Margherita), Enrico Elia Inserra (Nicola), Giulia Anchisi, Giacomo Fadda, Nicole Caferri, Eleonora Cancedda, Rita Maria Speranza Cara e Giaime Invidia.

Santamaria

Negli anni d’oro della boxe dominati da Muhammad Alì, a migliaia di chilometri di distanza un giovane si prepara al primo incontro della sua carriera: la scalata all’Olimpo del pugilato inizia sul ring di un piccolo paese dove finte, diretti e montanti svelano la potenza dei sogni di un boxeur ragazzino. Con Alessandro Cannas e Paolo Carta.

Senza te

In tempo di Covid, un uomo anziano vive da solo seguendo una precisa ritualità e prepara la tavola, ogni giorno, come se l’amata moglie fosse ancora con lui. L’uomo è assistito da una nipote indaffarata e distratta che non capisce il suo comportamento, finché un giorno, realtà e sogno si incontreranno sotto gli occhi della ragazza che, commossa, comprenderà e preparerà una piacevole sorpresa per il romantico nonno. Con Giampaolo Loddo, Teodora Puggioni e Laura Mura.

La rassegna Visioni Sarde nel mondo

La rassegna Visioni Sarde nel mondo è promossa e sostenuta dalla Fondazione Sardegna Film Commission e Cineteca di Bologna con la collaborazione organizzativa dell’Associazione “Visioni da Ichnussa” e Circolo “A.Gramsci” di Torino.

* Presidente dell’Associazione di promozione cinematografica “Visioni da Ichnussa”