Via libera al Piano del Parco di Tepilora

Piano del Parco di Tepilora. Ultimi atti prima dell’approvazione definitiva del documento di pianificazione fondamentale per l’area protetta

Bitti, 4 maggio 2023 – Con il via libera dell’Assemblea dell’Ente Parco e la pubblicazione online dei materiali, si avvicina sempre di più la chiusura dell’iter per l’approvazione definitiva del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora. Il documento è il programma di pianificazione fondamentale per le aree protette e quindi lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del Parco attraverso cui si disciplina l’organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili. Il primo atto formale di questo percorso finale si è registrato lo scorso 15 marzo quando l’Assemblea dell’Ente Parco ha provveduto a una adozione preliminare del Piano. Il materiale è stato quindi inviato all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente che, con un avviso specifico, lo ha pubblicato affinché i cittadini possano visionarlo ed eventualmente inviare osservazioni, proposte e integrazioni. I tempi utili per proporre tali modifiche scadono il prossimo 28 maggio.

Assemblea pubblica.

Proprio per favorire il confronto con le comunità che vivono nell’area protetta, si terrà un’assemblea pubblica a Torpè, il 16 maggio 2023 alle ore 16;30 nell’aula Consiliare, dove sarà illustrato il Piano e gli elaborati sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A chiusura di questo percorso, il Piano sarà quindi approvato in via definitiva dalla Regione Autonoma della Sardegna; diventando operativo per tutto il territorio del Parco di Tepilora.

Team. L’importante documento è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Corrado Zoppi, responsabile scientifico, del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari, (DICAAR), in costante raccordo e coordinamento con gli uffici e i componenti dell’Assemblea del Parco, che hanno fornito gli indirizzi politici e di pianificazione.

I parchi in Sardegna. L’area protetta di Tepilora, nata a fine 2014, si sta per collocare tra i primi Parchi della Sardegna ad avere un Piano. L’unica realtà che lo ha approvato fino a oggi è il Parco nazionale dell’Asinara. Tra i parchi regionali, ha recentemente iniziato la procedura di VAS il Molentargius (istituito nel 1999); mentre tutti gli altri Parchi dell’Isola non si sono ancora dotati di un Piano.

