Verona: Stefano Tabarelli alla guida della UGL Salute provinciale

Verona conferma Stefano Tabarelli alla guida della UGL Salute provinciale. “Grazie alla mia squadra, siamo pronti a nuove sfide”

La forza di un caterpillar. È quella che sprigiona, con il suo entusiasmo coinvolgente, Stefano Tabarelli confermato Segretario della UGL Salute Verona al termine del Congresso provinciale svoltosi a Villafranca.

Prendendo la parola dopo la rielezione Tabarelli ha ringraziato la sua squadra. “Se oggi la UGL Salute Verona è una delle realtà più importanti del Veneto – ha detto – è soprattutto per merito vostro, di quelle persone che ogni giorno nelle proprie aziende si impegnano con tenacia ad affrontare le tante criticità cercando di dare risposte concrete. La squadra per me è più importante del ruolo di Segretario provinciale che andrò ancora a ricoprire. Siamo pronti a nuove sfide”.

Presente al Congresso Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Il fermento e la crescita della nostra Federazione a Verona e in tutta la Regione – le parole di Giuliano – sono tangibili. Un grazie a Tabarelli e ai suoi per quanto di importante è stato fatto. Non basterà consolidarci ma chiedo qui a Verona e in tutta Italia un ulteriore sforzo, unitario, per continuare la crescita che ci consenta sempre più di dare forza alle battaglie che combattiamo quotidianamente per i diritti e la dignità degli operatori sanitari”.

