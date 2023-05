Venerdì “Melancolico Buenos Aires” al Conservatorio di Cagliari

Insieme sullo stesso palco dieci bandoneon, due fisarmoniche, cinque violini, una viola, un violoncello, due contrabbassi e due pianisti . Questo sarà il colpo d’occhio di cui godrà il pubblico dell’Auditorium del Conservatorio “G.P. da Palestrina di Cagliari”, in piazza Porrino 1, venerdì 26 maggio alle 18.30 in occasione del concerto Melancolico Buenos Aires , che vedrà protagonista l’ Orchestra Tipica di Tango dell’Ente musicale cagliaritano.

Insieme sullo stesso palco dieci bandoneon, due fisarmoniche, cinque violini, una viola, un violoncello, due contrabbassi e due pianisti . Questo sarà il colpo d’occhio di cui godrà il pubblico dell’Auditorium del Conservatorio “G.P. da Palestrina di Cagliari”, in piazza Porrino 1, venerdì 26 maggio alle 18.30 in occasione del concerto Melancolico Buenos Aires , che vedrà protagonista l’ Orchestra Tipica di Tango dell’Ente musicale cagliaritano.

«L’Orchestra Tipica – spiega Fabio Furia, docente referente del progetto insieme a Matteo Amat – è una formazione orchestrale unica nella storia della musica. Il timbro degli archi dell’orchestra classica si unisce a quello dei bandoneones creando un suono unico e di grande impatto emotivo».

Il repertorio originale per questa formazione si sviluppa a partire dagli anni Venti del XX secolo; dando vita ad una sorta di romanticismo ritardato nel tempo.

In epoche più recenti, il suo slancio espressivo e comunicativo ha conquistato i più grandi compositori e i più prestigiosi musicisti del mondo.

Il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari è stato il primo (e, ad oggi, l’unico) Conservatorio in Italia ad attivare un laboratorio di Orchestra Tipica quale filone complementare del corso di studi in bandoneon, per il quale l’istituzione cagliaritana vanta il medesimo primato nazionale.

Melancolico Buenos Aires rappresenta la tappa di chiusura e coronamento del progetto laboratoriale.