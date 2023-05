Un nuovo punto vendita Conad inaugura a Portoscuso (SU) in via delle Regioni tra novità, tradizioni gastronomiche e valorizzazione del patrimonio sardo

Lo storico Conad di via delle Regioni si è trasferito a pochi metri di distanza, in un ambiente realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale

Portoscuso, 6 maggio 2023 – A Portoscuso (SU), a pochi passi dallo storico supermercato, ha inaugurato questa mattina il nuovo Conad di Via delle Regioni. Il nuovo punto vendita ha una proposta commerciale pronta ad offrire ai clienti un’esperienza di acquisto fortemente caratterizzata dai prodotti delle aziende locali.

advertisement

All’interno del nuovo punto vendita, grande attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici sardi, con un’area dedicata alle eccellenze della linea “I Nostri Ori”. Vi sarà, inoltre, un’ampia e distintiva offerta gastronomica. Saranno presenti, infatti, tutti i reparti: l’ortofrutta con referenze fresche provenienti dai migliori produttori locali; la panetteria e pasticceria con ampia offerta di pane, pizza e prodotti da forno dolci e salati di ogni tipo; la gastronomia fredda e calda con banco salumeria ed un’offerta comprensiva di una selezione di pietanze ogni giorno diverse; la pescheria servita e con proposte take away; la macelleria fornita di carni italiane provenienti da filiere locali certificate e comprensiva di tanti altri gustosi pronti da cuocere. A completare l’offerta, oltre ai prodotti a marchio Conad, Sapori&Idee e Sapori&Dintorni, presente anche una raffinata cantina comprensiva di una selezione di vini locali e un’ampia e diversificata proposta di prodotti senza glutine, healthy, vegan e vegetariani che risponda alle esigenze di tutti i nostri clienti.

Le parole di Nino Flore, Socio di Conad Nord Ovest

“E’ con grande soddisfazione che a Portoscuso abbiamo inaugurato oggi il nuovo punto vendita. Innovativo e sostenibile, celebrerà soprattutto la nostra presenza e il nostro impegno sul territorio. – dichiara Nino Flore, Socio di Conad Nord Ovest – Oggi ripartiamo in uno spazio nuovo. Abbiamo contenuti commerciali rinnovati. Siamo pronti a garantire tutti i giorni la freschezza, la convenienza e la soddisfazione dei nostri clienti. Il nostro ringraziamento va come sempre ai nostri collaboratori. Contribuiscono, infatti, ogni giorno a rendere la nostra squadra un gruppo unito dai valori di appartenenza, passione e affidabilità. La nostra Società Euralcoop è nata a Portoscuso nel 1974. Oggi vuole confermarsi punto di riferimento per l’intera Comunità. Noi veniamo da lontano e andiamo lontano.”

Un supermercato sostenibile

Il supermercato è attentamente ristrutturato secondo le linee guida ecosostenibili. Presenta le migliori soluzioni in termini di sostenibilità ambientale. E’ dotato di innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led, che garantiscono un notevole risparmio energetico. Ma anche di impianti di refrigerazione di ultima generazione, per una migliore conservazione degli alimenti.

Il punto vendita sorge in un edificio industriale nel centro di Portoscuso e si sviluppa su 828 mq di superficie. Presenta inoltre spazi ampi e agibili, pensati per garantire un accesso facilitato a tutti gli abitanti del comune. Il supermercato è anche dotato di 3 casse tradizionali, 4 casse self-service. Impiega 18 collaboratori, inoltre effettua ricariche telefoniche e accetta i buoni pasto.

Sarà aperto con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:30.