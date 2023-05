Un nuovo Pediatra a Ozieri, domani sara’ a Thiesi

Consultorio familiare della Asl di Sassari: un nuovo pediatra per gli ambulatori di Ozieri e Thiesi.

Sassari, 02 maggio 2023 – La Asl di Sassari comunica che da questa mattina una nuova pediatra ha preso servizio presso la S.C. del Consultorio per la salute delle famiglie. Presterà servizio negli ambulatori di Thiesi e Ozieri.

Viste le esigenze contingenti del territorio, la Sc Consultorio per la salute delle famiglie, di concerto con la Direzione della Asl di Sassari. Comunica che la dottoressa Daniela Ticca al momento garantirà la sua presenza:

advertisement

nel Consultorio di Ozieri , nelle giornate di lunedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30, e di martedì dalle ore 8.00 alle 14.00.

, nelle giornate di lunedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30, e di martedì dalle ore 8.00 alle 14.00. nel consultorio di Thiesi, nella giornata del mercoledì dalle ore 8.00 alle 14.00 e giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

In conclusione si ricorda che la figura del Pediatra all’interno del Consultorio, opera in equipe nell’ambito della prevenzione. Prendendosi cura della coppia durante la gravidanza e sostenendola nel post nascita per quanto riguarda in particolare: la genitorialità, l’allattamento al seno, l’alimentazione complementare, la prevenzione degli incidenti domestici e stradali e la prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e comportamentali.

Per altri articoli simili clicca qui.