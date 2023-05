Un nuovo medico di Medicina Generale in servizio a La Maddalena dal 16 maggio

La dottoressa Laura Anna Chiara Fastame prenderà in carico gli ex pazienti del dottor Leotta

La Maddalena, 10 maggio 2023 – Da martedì 16 maggio entrerà in servizio nell’isola di La Maddalena un nuovo medico di Medicina Generale. La dottoressa Laura Anna Chiara Fastame assisterà gli ex pazienti del dottor Leotta, che saranno trasferiti d’ufficio: non occorrerà, infatti, recarsi negli uffici amministrativi della Asl per effettuare la scelta del medico curante.

Le visite presso l’ambulatorio si effettueranno solo su prenotazione chiamando il numero 0789 791296 dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00. Nessuno risponderà al di fuori di questi orari. Le visite saranno effettuate nella Casa della Comunità, in località Padule, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

Per le visite domiciliari si potrà contattare direttamente la dottoressa Fastame, al di fuori degli orari di attività ambulatoriale al numero 333 6437724. In caso di mancata risposta gli utenti potranno lasciare un messaggio whatsapp per poi essere richiamati. È attiva anche la mail laura.fastame@aslgallura.it.

