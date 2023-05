Un fumetto per le scuole sull’endometriosi, a teatro la raccolta fondi del Crus

Quando la solidarietà incontra il teatro il successo è assicurato. È ciò che accadrà giovedì 1 giugno alle 18 e alle 21, al Cine Teatro Astra, dove andrà, dunque, in scena il doppio spettacolo della commedia di George Feydeau “Il Tacchino” a cura del Gruppo teatrale Crus (Circolo Ricreativo Università di Sassari) che ha deciso di donare parte del ricavato alla sezione sarda dell’associazione Alice odv Endomarch Team Italy.

Un fumetto per le scuole sull’endometriosi, a teatro la raccolta fondi del Crus

“Ringrazio il Crus e in particolare il regista dello spettacolo Davide Deiana per aver pensato a noi – commenta Elena Crobu, referente sarda della associazione -. Grazie a questa donazione potremo finalmente dare gambe a un progetto destinato agli istituti superiori sassaresi e a cui teniamo moltissimo. Si tratta di “Endo che…? Il viaggio di Alice, un percorso di consapevolezza e rinascita”, il fumetto realizzato da Gabriele Artusio con il supporto di professionisti specializzati in endometriosi e nella comunicazione di questa patologia cronica e invalidante che colpisce moltissime donne.

La nostra missione è creare maggiore conoscenza e garantire più tutele e diritti per le donne che soffrono di endometriosi. Iniziare dalla giovane età permetterà di ridurre i danni che questa malattia purtroppo provoca, soprattutto se non riconosciuta immediatamente”.

Andranno in scena attrici e attori, per una classica commedia degli equivoci: una moglie incline all’infedeltà, aspetta la prova della leggerezza del marito per lasciarsi andare con l’uomo che la corteggia costantemente. Il tutto condito da gag, equivoci, personaggi bislacchi e incontri stralunati in un albergo popolato da personaggi sui generis.

La regia è curata da Davide Deiana.

Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Sassari.

Alice sarà presente a teatro con uno stand: chiunque potrà avvicinarsi e avere materiale sull’endometriosi, chiedere informazioni sulle attività e sull’associazione.