Ugl Metalmeccanici Ascoli Piceno. Francesco Armandi confermato Segretario Provinciale.

Nella Sala del nobile edificio ricco di storia e cultura dei Savi di Palazzo dei Capitani del Popolo, 10 a Ascoli Piceno, si è svolto il V° Congresso dei Metalmeccanici Ugl. Alla presenza di Francesco Armandi Segretario Provinciale UglM; Carlo Narcisi Segretario Utl/Ugl Ascoli Piceno; Masha Parisciani, Segretario Url Marche; nonchè Pino Marucci colonna storica della Cisnal; il coordinatore Whirlpool Fabio Capolongo; e, del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera che ha anche condotto e coordinato i lavori congressuali.

All’unanimità è stato eletto Segretario Provinciale UglM e alla guida della categoria per i prossimi quattro anni, Francesco Armandi. Hanno onorato con la loro presenza la Kermesse, rappresentanti sindacali di diverse aziende del territorio oltre che la gradita partecipazione del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

Le parole di Masha Parisciani, Segretario Url Marche:

“Armandi è un battagliero della nostra federazione metalmeccanici. Infatti, è l’uomo giusto al posto giusto. In questi lunghi anni la UglM è cresciuta sia da un punto di vista di rappresentanza che in termini di iscritti. Ha una presenza radicata in tutte le aziende del territorio, la CISA, l’EA, la BBA. Inoltre, mi piace ricordare le battaglie vinte dal neo Segretario Armandi, che ricopre anche il ruolo di coordinatore nazionale Ugl Metalmeccanici in Whirlpool, nella specifica vertenza a difesa del lavoro, dell’occupazione e di tutto il territorio di Comunanza”.

advertisement

Le dichiarazioni del Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Spera:

“Le sue capacità, la sua saggezza, il suo equilibrio, la militanza e il suo attaccamento alla federazione sono le sue principali caratteristiche riconosciute e apprezzate da tutti. Insieme a Armandi c’è un nuovo gruppo di dirigenti sindacali in grado di poter continuare sempre più il lavoro che è stato realizzato fino a oggi.

Un Augurio sentito da parte mia e di tutta la Segreteria nazionale per tutto il suo impegno svolto in questi anni e che continuerà. Congratulazioni particolari alla Segreteria provinciale: avendo un’eredità importante con un ‘Capitano di squadra’, Armandi, riuscirà sicuramente a mantenere, gestire, valorizzare e implementare il ruolo politico sindacale sul territorio dove con la sua esperienza e capacità riconosciute da tutti, riuscirà a portare avanti una Ugl in grado sempre più di difendere e migliorare le condizioni dei lavoratori metalmeccanici”.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui