Ugl Foggia. Gatta riconfermato Segretario provinciale dei metalmeccanici

Dal tema ‘Uno sguardo al Domani’ si è celebrato nella Villa dei Gourmets di Via Gennaro Buono, 16 a Foggia, il V° Congresso provinciale dell’Ugl Metalmeccanici; alla presenza del Segretario Regionale Ugl Puglia, Giuseppe Sanzò, del Segretario Utl Foggia, Gabriele Taranto e del Componente di Segreteria Nazionale Aurelio Melchionno. Ha presenziato e coadiuvato i lavori, il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera.

All’unanimità hanno riconfermato Maurizio Gatta, Segretario Provinciale della federazione Ugl.

“A tutta la squadra dei metalmeccanici di Foggia, preparata e coesa e al suo leader Gatta Maurizio, vanno i complimenti degli iscritti; e dirigenti locali, regionali e della Federazione Nazionale per il lavoro svolto in questi anni. Inoltre, per l’ottimo risultato che quotidianamente il gruppo fa registrare in tutto il territorio della capitanata, utile alla crescita dell’intera Ugl Metalmeccanici”.

COS’E’ l’UGL?

L’UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione sindacale che riconosce primaria la centralità della persona che lavora: rinuncia di conseguenza ad ogni rivendicazione che sia esclusivamente categoriale o solo economica.

Essa, dunque, è una associazione unitaria di carattere confederale che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e territorio, ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale.

