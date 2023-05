“TzilleReading – Letture al bar”: a Bultei si parlerà di “desiderio”

Il quarto e ultimo appuntamento con l’iniziativa organizzata dal gruppo BulTeatro è in programma sabato 20 maggio a partire dalle ore 20.00

Sabato 20 maggio cala il sipario su “TzilleReading – Letture al bar”, evento promosso dal Gruppo BulTeatro, guidato dall’attrice ed educatrice Valentina Loche di Orani.

Quello in programma al Bar Sefà sarà l’ultimo appuntamento di questo esperimento; un’iniziativa che ha visto protagonisti tutti i bar del paese sassarese resisi disponibili ad ospitare l’arte, la poesia e la narrazione.

Saranno i componenti del gruppo BulTeatro, con l’accompagnamento musicale di Marta Arca (chitarra) e Gabriele Arras (piano), a dar voce a testi che in modo ironico e originale parleranno ad ampio raggio del desiderio.

Un reading che stavolta vedrà i lettori trasformarsi in attori, seguendo il percorso formativo e trasformativo del laboratorio di teatro sociale, educativo e comunitario che ha dato vita a questo gruppo.

Tra linguaggi consoni e difformi, testi originali e poesie, talk show e musica il pubblico verrà chiamato a immergersi in una dimensione nuova e sconvolgente.

L’attività del Gruppo BulTeatro non si esaurirà con la conclusione dell’iniziativa TzilleReading. A breve saranno dati alla luce nuovi progetti che mirano a fare teatro collettivo, vincere barriere e far sperimentare l’arte in spazi differenti.

