All’Auditorium del Conservatorio di Cagliari è tutto pronto per la messa in scena dello spettacolo “The Movie Time Machine – A cinematic musical”, un fantastico viaggio musicale dentro la storia del cinema a cura della compagnia cagliaritana EllioT, che da domani (venerdì 12) a domenica 14 maggio coinvolgerà (interamente dal vivo) oltre 60 performer tra cantanti, musicisti, attori e ballerini.

Il musical – con la sceneggiatura originale di Massimiliano Defraia, vede lo stesso Defraia alla regia insieme a Cristina Melis, con le scenografie di Francesco Defraia, il light design di Emanuele Pascariello, gli arrangiamenti musicali di Alessia Melis e Andrea Pani, le coreografie di Valentina Masci e Alessia Melis e il coordinamento di Giacomo Melis -, ripercorre alcuni tra i capisaldi della storia del cinema seguendo un percorso in cui le tappe sono rappresentate “musicalmente” all’interno di una “cine-mappa” costituita da film memorabili che vanno dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’90. Gli interpreti principali sono Rebecca Anichini (nel ruolo di Silvia) e Alessandro Verbicaro (nel ruolo di Marco), insieme a Francesca Boi, Elena Piras, Giovanni Guiso e Riccardo Usala.



«Le passioni per la musica, il cinema, la danza, il canto e il teatro ci hanno permesso di attraversare questi ultimi 15 anni vivendo delle bellissime esperienze», spiegano Massimiliano Defraia e Cristina Melis della Compagnia EllioT. «Ognuno è indispensabile e nessuno da solo potrebbe mai portare a casa un risultato come quello derivante dalla somma di tutti i nostri singoli sforzi. A partire da chi ci aiuta nel dietro le quinte (dedicandosi a trucco, parrucco e costumi), passando per chi si occupa della regia audio video e del light design, a chi si occupa della realizzazione delle scenografie e di ciascun oggetto presente in scena, curato nel minimo dettaglio. Per arrivare poi a chi si esibisce sul palco: coristi, musicisti e tutto il cast.

La nostra scelta (come per tutti gli spettacoli precedenti della Compagnia) è quella di avere “on stage” sia il cast che la band e il coro. Ciò permette di percepire chiaramente la dimensione “live” nella esecuzione delle parti musicali, requisito fondamentale per sollevare il livello di emotività ed entrare in empatia con il pubblico in sala. Molta attenzione è stata posta anche sul sound & light design, elementi indispensabili per creare il giusto coinvolgimento per lo spettatore, unitamente all’impiego di proiezioni e backdrop dinamici”.»

IL MUSICAL –

“The Movie Time Machine – A cinematic musical” nasce nel 2016 e vede al centro i due giovani Silvia e Marco; protagonisti di un’avventura in due atti della durata totale di circa due ore (con un intervallo di dieci minuti); nella quale si muovono tra alcune delle scene più celebri della cinematografia degli ultimi quarant’anni. Lo spettacolo è adatto a tutti, con diversi livelli di lettura e apprezzamento, dai bambini e adolescenti, fino alla fascia di pubblico adulto, a cui tante ambientazioni strizzeranno l’occhio. La storia lascerà i bambini incantati, mentre il pubblico più “hi-tech” sarà attirato dal ruolo della tecnologia, anch’essa protagonista nella sceneggiatura.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI UTILI –

Il costo dei biglietti per lo spettacolo “The Movie Time Machine – A cinematic musical” in scena all’Auditorium del Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari dal 12 al 14 maggio 2023, è di 23 euro in platea, e 20 euro in galleria. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 351 8070577 (anche via WhatsApp) o scrivere alla mail biglietti.elliot@gmail.com

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21 nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 maggio; mentre verrà replicato alle ore 19 nella giornata di domenica 14.

LA COMPAGNIA –

Nata nel 2009 dall’incontro di un gruppo di musicisti e performer appartenenti all’ambiente teatrale cagliaritano. La Compagnia Teatrale EllioT è un punto di riferimento nella scena del musical isolano. In dieci anni ha portato sul palcoscenico alcune tra le migliori produzioni internazionali, da Hairspray al Jesus Christ Superstar; incantando le platee con spettacoli interamente dal vivo e intercettando un pubblico di oltre cinquemila persone. Oggi la compagnia conta sessanta componenti tra musicisti, cantanti, attori e ballerini, dai 15 ai 45 anni; accomunati dalla profonda passione per il teatro, l’arte scenica e la musica.

