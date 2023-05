I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno eseguito ulteriori sequestri dopo che nei mesi scorsi avevano già sequestrato crediti fiscali per 85 milioni, nonchè beni e disponibilità liquide per oltre 2 milioni, per l’ipotesi di truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, nonché riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti.

