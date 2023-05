Trasporti, Deidda (FdI): grazie al Governo e RfI per impegno mantenuto sulle ferrovie turistiche sarde

Le dichiarazioni di Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. “Grazie a RfI; al Ministero della Cultura; al Ministero dei Trasporti e al Governo per aver mantenuto l’impegno preso di non dimenticarsi delle ferrovie turistiche sarde. Una notizia attesa da tempo. Notizia che avevo preannunciato proprio qualche settimana fa durante un convegno sulle ferrovie turistiche nel comune di Isili con il Sindaco Luca Pilia”.

“Il rinnovo dell’armamento ferroviario e la manutenzione delle linee Mandas/Arbatax; Sassari/Tempio/Palau; Isili/Sorgono e Macomer/Bosa è un segnale importantissimo per lo sviluppo delle nostre comunità che, finalmente, ricevono risposte concrete. L’aggiudicazione di questa gara è quello che auspicavamo e dimostra che anche la linea Nuoro/Macomer deve essere assegnata e delegata alla manutenzione di RfI come le altre ferrovie complementari. Continueremo a lavorare per dare risposte concrete al servizio ferroviario turistico e agli altri servizi ferroviari della Sardegna”, conclude Deidda.

