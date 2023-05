Torna Amici a Quattro Zampe

Torna Amici a 4 zampe”, la V Edizione del Concorso di Bellezza e Simpatia che si terrà all’Ecoresort Le Sirenè dal 6 al 7 maggio.

Il 6 maggio è la giornata dedicata alle esibizioni, alle dimostrazioni e all’educazione per un corretto rapporto con gli animali domestici. Tra gli interventi, si segnalano Pina Antico, Gianluca Greco, Pierre Luigi Trovatello, Francesca Toto, Antonia Colopi e la dimostrazione di toelettatura di Le Terme di Achille. Le attività sono in programma dalle 10 alle 13.

Le prove del concorso vero e proprio sono previste domenica alle 10 (start iscrizioni ore 9:30) e comprenderanno le categorie di Best in Like, Best in Beauty e Best in Empathy. In programma anche un momento speciale dedicato al Pastore Tedesco a cura di Luciano Parlangeli di Lu.Pa.

Si alterneranno alle prove le passerelle dedicate allo Special Salento Bully e una sfilata di moda organizzata in collaborazione con Acquaviva Acquario di Tuglie.

Ingresso gratuito. Partners dell’evento Monge, Acquaviva Acquario, Arcaplanet, Real Bowl, Farmina, Elanco Advantix, Pizzardi Editore.

Per info ed iscrizioni tel. 3462119550

PROGRAMMA DI MASSIMA

SABATO 6 MAGGIO

A partire dalle ore 10:00

Progetto Zero Cani in Canile

Dott.sa Pina Antico (assessore Comune di Galatone) e Dott.sa Francesca Toto (ideatrice Progetto)

Buona detenzione e conduzione degli animali

Dott. Luigi Pierre Trovatello (componente la commissione per la prevenzione del randagismo, Area Sud LE-BR-TA) e Dott. Gianluca Greco

(presidente guardia rurale ausiliaria)

Randagi-No!

Dott.sa Antonia Colopi

(associazione Randagino)

Le Terme di Achille

Dimostrazione di Toelettatura con Alessia

DOMENICA 7 MAGGIO

Ore 9:30 – Iscrizioni

Ore 10:00 – Inizio Manifestazione

Gara Pastori Tedeschi Lupa

Best in Like, Best in Beauty, Best in Empathy

Sfilata di Moda Acquaviva Acquario

Premiazione

La manifestazione potrebbe prevedere una continuazione nel pomeriggio in base al numero di adesioni.

