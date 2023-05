Tiziano Ferro arriva alla Forte Arena. Domenica 16 Luglio 2023 alle 21: 3 0

Tiziano Ferro arriva alla Forte Arena, in Sardegna, per un evento unico in programma domenica 16 Luglio 2023 alle ore 21:30. Una data speciale che vedrà l’unico appuntamento nell’Isola di questo imperdibile spettacolo; appositamente studiato dall’artista per il teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula.

advertisement

A partire dal 7 giugno prenderà il via il “TZN 2023”; tour organizzato da Live Nation, che riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiani. Un “bagno di folla” nel quale potrà finalmente risalire sul palco e sentire il calore del suo affezionato pubblico; 6 anni di distanza dall’ultimo tour. Da venerdì 5 maggio è inoltre disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali “DESTINAZIONE MARE”, il nuovo singolo inedito di TIZIANO FERRO (Virgin Records/Universal music Italia, https://tiziano.lnk.to/DestinazioneMare ). Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

“Questo singolo è un inno alla vita nuova; racconta Tiziano Ferro; una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare”.

I biglietti per lo show alla Forte Arena saranno disponibili a partire da martedì 9 maggio ore 12:00 su Ticketmaster.it, Ticketone.it, Vivaticket.com e nei rispettivi punti vendita autorizzati, incluso quello di Box Office Sardegna in Viale Regina Margherita a Cagliari.

Forte Arena

Un vero e proprio anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula, a meno di 40 minuti da Cagliari, inaugurato nel 2016 dal Forte Village Resort per ospitare fino a 5000 persone. Uno spazio unico nel suo genere, dove le infrastrutture di supporto – palco e aree tecniche – sono state realizzate applicando i più avanzati principi della bio-edilizia nel totale rispetto dell’ambiente circostante, che negli anni ha ospitato star di fama internazionale come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Anastacia e Roberto Bolle per citarne solo alcuni. Aperta al pubblico esterno, la Forte Arena nasce con l’obiettivo di inserire a pieno titolo cultura e spettacolo tra gli elementi chiave dell’offerta turistica isolana.