Tito Trovato riparte dai residence

L’imprenditore di Cesenatico torna nel settore immobiliare ed alberghiero con una nuova proposta turistica a Gatteo a Mare

Da sempre imprenditore avanguardista e lungimirante, il cesenaticense Tito Trovato torna nel settore immobiliare ed alberghiero; con una nuova proposta turistica a Gatteo a Mare, la località dove ha mosso i primi passi.

Trovato ha completamente ristrutturato un immobile in viale delle Nazioni, dove ha realizzato sette appartamenti di prestigio e sei affittacamere (l’edificio è stato chiamato ‘Residenza delle Nazioni’). È una novità assoluta per la zona, che incontra la nuova tendenza ad avere ambienti ampi, appartamenti di circa 55 metri quadrati e camere molto confortevoli.

Dopo l’emergenza Covid, infatti, è aumentata esponenzialmente la richiesta di appartamenti da parte dei villeggianti; e grazie all’investimento di un amico, il dj Luca Cangini, Tito Trovato ha potuto esprimere nuovamente il suo estro; progettando oltre ad un bella palazzina, anche una struttura ad alto risparmio energetico, con un impianto fotovoltaico in grado di produrre 30 kilowattora e speciali celle di accumulo di energia.

Quella che sino allo scorso anno era la dependance dell’Hotel Vienna, albergo acquistato sempre da Cangini, diventa dunque un nuovo punto di attrazione; dove i turisti trovano spazi moderni e dove con una tessera ed un codice si entra; godendo di molti servizi e potendo usufruire di convenzioni con ristoranti e stabilimenti balneari, per una vacanza in libertà a 360 gradi.

Importante percorso imprenditoriale

A Gatteo a Mare in precedenza Tito Trovato aveva sviluppato un importante percorso imprenditoriale, che lo ha visto gestire prima l’Hotel Boscoverde, poi l’Hotel Francesca, l’Hotel Raffaello, l’Hotel Minerva, l’Hotel 2000, il mitico Dancing Ippocampo, per poi iniziare a comprare e restaurare vecchie strutture alberghiere e realizzare nuovi hotel e residenze, come Villa Viscontea, Villa Titus, l’Hotel Coelho e l’Hotel Cinema.

Oggi Tito Trovato è consulente dell’Hotel Italia, dell’Hotel Vienna e dell’Hotel Rita, proprio per la fiducia guadagnata da molti suoi colleghi, che gli avevano permesso, fra le altre cose, di diventare uno dei padri fondatori del Gatteo Mare Village.

A Cesenatico, dove Trovato vive assieme alla moglie ed ai loro tre figli, negli ultimi anni ha realizzato strutture alberghiere importanti, come l’Hotel de la Ville, l’Hotel Turquoise; l’Hotel Zen, l’Hotel Green Valley (oggi Hotel Vista Mare); ed il residence Riva Blue.

“Credo ancora molto nel turismo – dice l’imprenditore – perchè è la linfa vitale delle nostre località. Sto ripartendo con le mie attività, per rilanciare altre aziende che hanno bisogno di essere ristrutturate”.

Per il futuro Tito Trovato punta a cogliere le opportunità che offrono i nuovi strumenti urbanistici: “I miei prossimi progetti sono centrati sulle Rta, le Residenze turistiche alberghiere, che realizzerò restaurando vecchie strutture ora inutilizzate. Le risorse saranno reperite con la creazione di un crowfunding immobiliare; coinvolgendo appassionati ed amanti del turismo; piccoli investitori i quali naturalmente desiderano avere degli utili, ma che amano le nostre località turistiche”.