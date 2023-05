Terni Ugl metalmeccanici: Francescangeli eletto segretario

Si è concluso, con la riconferma del Segretario uscente Daniele Francescangeli, il V° congresso provinciale della federazione provinciale metalmeccanici di Terni.

È stata un’assemblea congressuale molto partecipata, quella che si è svolta nella sala conferenze dell’Hotel De Paris di Viale della Stazione, 52; durante la quale iscritti della dirigenza e del comparto dei metalmeccanici hanno avuto l’occasione di confrontarsi ancora una volta sugli aspetti sindacali legati al settore.

Ricco anche l’elenco degli interventi dei dirigenti sindacali della Ugl, a cominciare: dal Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Perugia, Matteo Pompei; l’Assessore Comune di Terni e candidato a Sindaco Masselli Orlando; il Consigliere comunale di Terni Paola Pincardini; della Segreteria Nazionale Ugl Ambiente Pietro Santarelli; il Componente Segreteria Nazionale Chimici Ugl Palladinelli Sante; il Segretario URL Umbria, Roberto Perfetti. Ha presieduto e coadiuvato i lavori il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera.

Unanime è stato il consenso per il lavoro svolto da Francescangeli, che nella sua relazione ha affrontato tutte le tematiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato l’attività del settore dell’acciaio, ma anche sulle vicissitudini per quanto riguarda il presente e il futuro di Ast.

“La riconferma di Francescangeli – dichiara il Segretario UglM Spera – premia un impegno tenace e onesto di un sindacalista e un lavoratore che non si è risparmiato e non si risparmia nella tutela e valorizzazione dei presidi produttivi e occupazionali del nostro territorio, a cominciare da quelle acciaierie ternane che hanno sempre visto Francescangeli e l’Ugl in prima fila. E grazie al gruppo dei Metalmeccanici Ugl di Terni che in questi anni ha guidato, abbiamo ottenuto una federazione cresciuta non solo nei numeri degli iscritti ma anche e soprattutto in autorevolezza. Seria ed affidabile, è presente in tutti i tavoli di trattativa che contano. Molto è stato fatto ma – conclude Spera – altrettanto c’è da fare, a cominciare, come spiegato nella relazione, da un cambio di passo sostanziale sulla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“Un ringraziamento a tutti i presenti, in particolare al nostro Segretario Nazionale, Antonio Spera”. Questo è quanto dichiarato dal rieletto Segretario Provinciale Francescangeli a margine del congresso. “Infine, ma non per ultimo – aggiunge – un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e lavoratori che da anni ci danno la loro fiducia”.