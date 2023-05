Tennistavolo Sassari: tre atleti sassaresi ai Campionati Italiani Paralimpici 

Si tratta di Giuseppe Demontis, che fa parte del Tennistavolo Sassari che ha giocato nel girone B di A2 del gruppo 1-5, e di Alberto Corradi, suo compagno di squadra noto per essere ottimo tennista nonché organizzatore del Sardinia Open di Alghero, uno dei migliori tornei al mondo di tennis in carrozzina. Entrambi giocheranno in classe 3.