Teatri di Prima Necessità 2023

Al via la quarta edizione di Teatri di Prima Necessità – al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero. Organizzato dalla Compagnia Teatro d’Inverno. Con la direzione artistica di Giuseppe Ligios. Realizzato con il patrocinio della Fondazione Alghero [M.E.T.A.], del Comune di Alghero e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna _ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport.

Lo storico teatro è pronto a dare il benvenuto all’estate e al pubblico con quattro appuntamento domenicali. Si terranno tra maggio e giugno con inizio alle ore 21. In collaborazione con i partner d’eccellenza ristorante Al Bisbe 4 e la birreria Il Tocco Del Prete. Loro animeranno la piazza del Teatro e completeranno l’offerta culturale con tanto buon cibo e birre speciali.

Si inizia domenica 7 maggio con la commedia “Venere in Pelliccia” del Teatro d’Inverno. Adattamento teatrale della sceneggiatura “Venus in fur” di David Ives ispira all’omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch e realizzata per la versione cinematografica del 2013 di Roman Polanski. In scena Antonello Foddis e Giuseppe Ligios, che ne cura la regia insieme ad Aaron Gonzalez. Daranno vita ad una pièce in costante equilibrio tra seduzione, borghese perbenismo, dominazione ed erotismo. Tutto si svolge all’interno di un teatro di periferia ormai vuoto dove si è appena conclusa un’estenuante ed infruttuosa giornata di audizioni alla ricerca di un’attrice in grado di interpretare il ruolo da protagonista dello spettacolo “La Venere in pelliccia”.

advertisement

L’allestimento replicherà lunedì 8 maggio alle ore 10:30 per gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore e i Licei con biglietto ridotto.

Domenica 21 maggio spazio allo stand-up comedian cagliaritano Sandro Cappai. L’Autore comico e co- fondatore del progetto Comedy Sardegna, componente della redazione di Lercio.it e conduttore del podcast “Tazza di Caffè” insieme a Giordano Folla, porta in scena sul palco di Alghero il suo nuovo spettacolo in circuitazione nazionale e già sold-out a Cagliari, “Non si muore così facilmente”. Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, in cui l’individuale diventa universale. Attraverso aneddoti personali e punti di vista controversi e stravaganti, Sandro Cappai racconta un’esistenza fatta di alti e bassi, una vita affrontata con la consapevolezza che non si muore così facilmente… o forse sì.

In conclusione come omaggio alla grande artista e icona francese Edith Piaf domenica 4 giugno con il concerto “Edith, la voce dell’anima”, progetto artistico firmato OfficinAcustica di Cagliari. Attraverso la voce di Anna Lisa Mameli accompagnata al piano dal M.° Corrado Aragoni, ripercorre una vita e una voce spinta fino all’ultimo respiro. Partendo dai sobborghi di Parigi, la Piaf ha raggiunto il teatro l’Olympia di Parigi, fino alle tournée in America, stregando il mondo con una voce insanguinata, che nemmeno l’alcool e la malattia hanno potuto incrinare.

Chiude la rassegna domenica 18 giugno “Perdifiato” di e con Michele Vargiu per la regia di Laura Garau, produzione Meridiano Zero | Teatro Tabasco. Un monologo energico, appassionato e intenso per ripercorrere la storia vera di Alfonsina Morini Strada, unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia nel 1924, al grido di «Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!».