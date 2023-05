Tappa a Sorgono per la campagna sugli screening “La Priorità sei Tu!”

La campagna informativa sugli screening oncologici “La Priorità sei Tu!”, iniziata il 30 marzo a Nuoro, continua con la quarta tappa, martedì 30 maggio, presso il Distretto Socio Sanitario di Sorgono.

Sarà allestita una postazione presso l’Ospedale di Sorgono nella quale il personale del Centro Screening dell’ASL n. 3 di Nuoro sarà a disposizione della popolazione, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, per fornire tutte le informazioni relative ai 3 screening attualmente attivi:

Screening del tumore della mammella per le donne di età compresa dai 50 ai 69 anni;

Screening del tumore della cervice uterina per le donne di età compresa dai 25 ai 64 anni; e infine Screening del tumore del colon-retto per uomini e donne di età compresa dai 50 ai 69 anni.

advertisement

Le persone che rientrano in tali fasce di età potranno aderire, oltre che rispondendo alla chiamata attiva, anche spontaneamente recandosi personalmente presso tale postazione, oppure inviando una mail a centro.screening@aslnuoro.it, chiamando il numero verde 800.20.80.84, oppure inquadrando il QR code delle locandine informative presenti in tutte le farmacie aderenti.

L’attivazione di tutte le farmacie del territorio di competenza della ASL di Nuoro terminerà il 12 giugno.

Secondo i dati AIOM-AIRTUM (2020), il tumore della mammella rappresenta il 30,3% di tutti i tumori femminili in Italia, in leggera crescita soprattutto nelle giovani donne. Grazie alla diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, l’87% delle donne guarisce, specialmente se la diagnosi avviene in fase non avanzata di malattia.

Fondamentale è quindi la diagnosi precoce con lo screening mammografico ed ecografico che varia per fasce d’età. Almeno una volta prima dei 40 anni è importante sottoporsi a una visita senologica, specie in caso di familiarità per il tumore al seno; in presenza di fattori di rischio quali fumo, consumo di alcol, obesità; in premenopausa e/o in terapia ormonale sostitutiva e, in menopausa, tutte le donne dovrebbero sottoporsi allo screening con mammografia e/o ecografia mammaria.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intoprno a te clicca qui