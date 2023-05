Svelato l’elenco iscritti al 55° Rally del Salento, tutti presenti i big del Campionato Italiano Rally Asfalto

Ben diciannove, tra Wrc ed R5, si sfideranno sulle strade del Tacco d’Italia, venerdì 26 e sabato 27 maggio, al 55° Rally del Salento; secondo atto del Campionato Italiano Rally Asfalto. Svelati gli iscritti alla gara organizzata dall’Automobile Club di Lecce, in tutto ci saranno 48 vetture moderne e 8 storiche. Tutti presenti i big della serie tricolore riservata agli specialisti dei fondi asfaltati.

advertisement

Svelato l’elenco iscritti al 55° Rally del Salento, tutti presenti i big del Campionato Italiano Rally Asfalto

La Puglia e la provincia di Lecce attendono quello che rappresenta il fiore all’occhiello delle manifestazioni automobilistiche su strada: il Rally del Salento.

Tanto è l’entusiasmo per la manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce,-

giunta alla cinquantacinquesima edizione- che, dal 2018, si svolge in abbinamento al Rally Storico ed in programma nell’imminente fine settimana.

Un fermento che si è tradotto in un elenco iscritti, di alto livello; 48 gli equipaggi chiamati a contendersi il rally moderno, 8 quello storico per un totale di 56 iscritti. Un numero complessivo che non pecca in qualità; a dimostrazione del valore che questo evento ha saputo costruirsi nei suoi lunghi anni di storia.

19 vetture di vertice

Una lista che conta su uno schieramento di ben 19 vetture di vertice, quasi tutte portate in gara dai migliori specialisti della scena sportiva nazionale; che potranno fare incetta di punti per il Campionato Italiano Rally Asfalto potendo contare sul coefficiente 1,5.

Dunque il 40% degli iscritti è rappresentato dalle auto di equipaggi chiamati a contendersi il successo assoluto; 3 sono le vetture appartenenti alla classe WRC; e le restanti 16 facenti tutte parte della classe R5/Rally2 che hanno ormai raggiunto un livello di competitività pari, se non superiore alle ex regine della rassegna iridata.

Vetture di grande interesse

Vetture di grande interesse e nomi altisonanti caratterizzeranno questa seconda prova del tricolore Asfalto; che vedrà al via con il numero 1 l’attuale leader del campionato nonché vincitore della gara nel 2018, il bresciano Stefano Albertini; che, in coppia con Danilo Fappani su Skoda Fabia Evo Rally2, andrà alla ricerca, dopo Verona, del secondo sigillo stagionale nella serie, risultato che gli consentirebbe di poter allungare in classifica.

A contrastare le intenzioni del due volte vincitore della serie con il precedente acronimo di CIWRC, ci sarà, su identica vettura, colui che lo insegue a breve distanza nella lotta per lo scudetto; il detentore dello scettro della gara e del campionato, il romagnolo Simone Campedelli che, coadiuvato da Tania Canton, punterà al massimo risultato, forte anche del positivo apporto fornito dalle gomme MRF nell’edizione 2022.

Alla ricerca del successo

Alla ricerca del successo pieno andrà anche il tre volte campione europeo, vincitore della gara nel 2007, il friulano Luca Rossetti in abitacolo con Eleonora Mori, attuale terza forza del campionato al via su una Hyundai i20 N. Decisi ad avviare bene la stagione partendo appunto dal Salento dopo l’assenza in terra veneta anche i due nomi di grido presenti in classe WRC anche loro già vincitori in passato sia della gara sia del CIWRC: Corrado Fontana e Luca Pedersoli, rispettivamente in gara su Hyundai NG i20 con alle note Nicola Arena e su Citroen Ds3 con Corrado Bonato sul sedile di destra.

Pronti ad attaccare i vertici della classifica anche il molisano Giuseppe Testa con Gino Abatecola su Skoda Fabia quarti in quel di Verona e il biellese Corrado Pinzano con Mauro Turati su Citroen C3, terzo assoluto in Salento lo scorso anno.

Da seguire con attenzione anche le performance del restante nutrito gruppo in gara su Skoda Fabia a cominciare dal vicentino Paolo Menegatti al via con Nicola Rutigliano che torna in Puglia a distanza di qualche anno dalla positiva prestazione che lo aveva visto tra i protagonisti della lotta tra le due ruote motrici e degli esordienti, in terra leccese, il trevigiano Rudy Andriolo affiancato da Manuel Menegon e il vicentino Paolo Nodari, della partita con il figlio Giulio. Alto livello di attenzione andrà riposto anche nei confronti del foggiano Giuseppe Bergantino che, per la prima volta in coppia con Andrea Colapietro, avrà nel mirino il prezioso bottino di punti per la Coppa Rally di Zona e che, date le sue indiscusse doti velocistiche, potrebbe tranquillamente inserirsi nella lotta per le posizioni nobili dell’assoluta.

Obiettivo CRZ

Obiettivo CRZ anche per il ceccanese Stefano Liburdi, con Mattia Cipriani su Hyundai i 20 N, deciso anche a riscattare l’opaca prestazione dello scorso anno e per il molisano Riccardo Di Iuorio, con Cristian Quarta su una Citroen C3, confortato dalla bella performance colta al Rally Città di Casarano. Tra gli Over 55 lotta tra il livornese Giovanni Galleni con Luca Ambrogi su Citroen C3 e i due lariani Luigi Fontana con Giovanni Agnese su Hyundai Ng i20 WRC e Pietro Porro con Alberto Contini su Toyota Yaris N5 Nazionale. A completare il quadro delle vetture di vertice ci saranno le restanti Skoda Fabia di Riccardo Pisacane e Gianmarco Potera, di Tommaso Memmi e Maurizio Iacobelli, di Antonio Forte e Pasquale Fiorito e la Peugeot 208 T16 di Mauro Santantonio e Danilo Memmi.

In S1600 lotta a due tra le Renault Clio di Ludwig Zigliani e dell’attuale capo classifica della coppa di categoria nel CRZ Marco Dell’Elce.

Esordio su Renault New Clio Sport R3 per Andrea Pisacane che vestirà i favori del pronostico nella sfida tra gli Under 25, il giovane leccese dovrà vedersela con Pierluigi Di Vito. Da seguire il confronto in classe Rally4 tra Gianluca Saresera, Mattia Mele, Mauro Adamuccio e Fernando De Rosa, tutti su Peugeot 208, tra le Rally4/R2 invece sfida aperta tra le vetture simili, ma in versione Vti, di Antonio Dino Palma, secondo nella coppa di categoria del CRZ e il rientrante nei rally Francesco Marotta. In N3, con due Renault Clio Rs, saranno pronti a darsi battaglia Michele Campagna, detentore del titolo nella Coppa di Zona e Michele Serafini.

In K10 su Peugeot 106 ci sarà Francesco Casto e in A6, su Opel Corsa, il detentore del titolo nel CRZ Luca Finguerra. N2 il nome di spicco sarà quello di Paolo Garzia, in gara con Peugeot 106, in A0 invece su Fiat Seicento si assisterà al ritorno in gara di Rudi Costa che festeggerà il suo cinquantesimo compleanno il giorno prima della gara. Per quanto concerne le Racing Start Plus da seguire tra le sovralimentate fino a 1.6 il confronto tra Mauro Leo su Peugeot 208 e Marco De Mitri su BMW Mini Cooper, tra le 1.4 invece presenza di Nunzio Fanelli su Abarth 500.

Tra le aspirate in 1.6 ci sarà Daniele Ferilli su Citroen Saxo e tra le 1.4 Antonio Branca su Peugeot 106. Infine in RS16 confronto da seguire tra Gianfranco Manco su Peugeot 106 e Vincenzo Crisigiovanni su Citroen Saxo.

8 pretendenti al 5°Rally Storico del Salento

Come detto saranno 8 i pretendenti al 5°Rally Storico del Salento, valido quale seconda prova del Trofeo Rally 4^ Zona, con il leccese Marco De Marco deciso ad iscrivere per la terza volta il proprio nome nell’albo d’oro della gara, sarà al via su una BMW M3 gruppo A del 4° Raggruppamento. Su una Porsche 911 SC del Terzo Raggruppamento sarà al via il palermitano Alessandro Russo. Da seguire anche la gara dell’altro pilota leccese Fioravante Totisco su Opel Manta 400 del 4°Raggruppamento e degli altri due driver palermitani al via su Opel Kadett Gsi sempre del 4°Raggruppamento Sergio Palazzolo e Mario Avara, desiderosi di riscatto dopo la delusione dovuta al ritiro al Rally Targa Florio.

Tutti i dettagli sulla gara e l’elenco iscritti completo su www.rallydelsalento.eu