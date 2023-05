Sul palco del Verdi un grande ritorno: Angela Hewitt

Una delle più importanti interpreti del nostro tempo

Sul palco del Verdi un grande ritorno: Angela Hewitt

Grande attesa al teatro Verdi di Sassari per il nuovo appuntamento della stagione concertistica “I Grandi Interpreti della Musica”; che sta portando sullo storico palco cittadino il concertismo internazionale.

Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna propone il prossimo venerdì 5 maggio alle 20,30 un grande ritorno quello dell’acclamata pianista canadese Angela Hewitt.

L’artista si è già esibita sul palco de “I grandi interpreti della musica” nel 2015 e torna, a grande richiesta, visto il successo ottenuto, con un affascinante recital solistico che propone musiche di Scarlatti: Sonata Kk 1 in re minore, Sonata Kk 446 in fa maggiore, Sonata Kk 531 in mi maggiore, Sonata Kk 420 in do maggiore, Bach: Suite Inglese n. 6 in re minore e Brahms: Sonata in fa minore op. 5.

Hewitt è una delle pianiste classiche più famose al mondo la sua tecnica raffinata, la sua ricca gamma di espressioni musicali e le sue acclamate registrazioni e performance, in particolare delle opere di Bach, l’hanno resa una delle più importanti interpreti del nostro tempo. Si esibisce con le principali orchestre in Europa, Nord e Sud America, Australia e Asia. La sua intensa attività artistica non le impedisce di dedicarsi con passione alla promozione degli artisti emergenti.

Info e prenotazioni: 079236121 (ore 11-13/ 18-20) www.teatroeomusica.it