“Le crisi umanitarie e civili che accadono in Africa devono essere attenzionate in maniera importante, perché ciò che accade nel continente africano si riversa poi inevitabilmente anche in Europa, specialmente nei Paesi di primo approdo come l’Italia”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, in merito alla guerra civile in Sudan.

