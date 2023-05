Successo di pubblico e partecipazione alla prima edizione del Torneo Shardana Boxing Avenger Jeep Night

Grande successo per il I° Torneo Shardana Boxing . Oltre alla carica dei 149 della Gym Boxe, ottime prove sarde nei match di Interregionale IBA. Un evento griffato AutoA & Autonoleggi Demontis feat Boxing Team Erittu e Federazione pugilistica italiana. Due ring, pugili da ogni parte della Sardegna e la presenza dell’oro olimpico Roberto Cammarelle.

Alle 9 del mattino la fila ai cancelli della concessionaria AutoA di Predda Niedda è segnale che apre al grande evento. Il sabato sassarese è ricco di appuntamenti ma a Predda Niedda si colora del bianco e blu degli angoli dei due ring posizionati all’interno dello spazio Jeep della struttura, ha i contorni delle Fiamme Oro del direttore tecnico Roberto Cammarelle (medaglia d’oro a Pechino nei pesi supermassimo) e quelli variopinti dell’entusiasmo trasmesso dai 149 atleti di Gym Boxe – al maschile e al femminile impegnati in eliminatorie semifinali e finali, con età a spaziare dall’adolescenza agli oltre 60 anni – che si confrontano sul quadrato per conquistare i titoli di campioni regionali di categoria 2023. Tasselli diversi di un mosaico unico e perfetto che nasce sotto il patrocinio della Federazione pugilistica italiana. Famiglia, tradizione, sacrificio e impegni i valori messi in mostra.

Il primo Torneo Shardana Boxing – Jeep Avenger night è una reunion partecipata che riunisce pugili provenienti dall’intera Sardegna. Palestre chiamate a raccolta che si presentano in massa sopra il ring e a bordo ring per combattere e tifare. Ma anche celebrare il compleanno del team di Tore Erittu, beniamino di casa e pluri campione di boxe. Ma anche quello della concessionaria AutoA, che in collaborazione con Autonoleggi Demontis festeggia i 50 anni di impegno nel settore automobile. Uno storia di sport, di impresa e di famiglie unite ed impegnate. La presenza di Cammarelle, già compagno di squadra di Salvatore Erittu ha però anche un’altra preziosa valenza: è un modo per ricordare il maestro Alberto Mura, alla memoria del quale i due ex pugili vorrebbero a breve organizzare e dedicare un torneo internazionale.

I risultati dei match di Interregionale IBA

Di seguito i risultati dei match di Interregionale IBA – e dei tre introduttivi – andati in scena in una sala liberata da uno dei due ring secondo le regole, stracolma di persone e in pieno mood da match di alto livello:

Venturu (Aurora Calangianus) vs Falchi (Se.Sa. Boxing) per la categoria schoolboy 48 kg: vince Falchi.

Deligia (Guilcer Boxe) e Ibnoa (B.T. Erittu) per la categoria Elite 52 kg: vince Deligia.

Sassu (Gymnasium Boxe) vs Pilo (B.T. Erittu) per la categoria Elite 60 kg: parità.

Mazzarella (Fiamme Oro) vs Pinna (Boxe Elmas) per la categoria Junior 54 kg: vince Pinna.

Carolina Lasco (Fiamme Oro) vs Siria Argiolas (Boxe Elmas) per la categoria Elite 50 kg: vince Argiolas.

Filiputti (Fiamme Oro) vs Minnitti (B.T. Erittu) per la categoria Junior 57 kg: vince Minnitti.

De Micco (Fiamme Oro) vs Argiolas (Boxe Elmas) per la categoria Junior 60 kg: vince De Micco.

Del Curti (Fiamme Oro) vs Nardi (Se.Sa. Boxing) per la categoria Youth 63 kg: vince Del Curti.

Londei (Fiamme Oro) vs Chessa (B. T. Erittu) per la categoria Elite 72 kg: vince Londei.

Una opportunità di promuovere la disciplina

Aggregare, includere, coinvolgere. Lo Shardana Boxing – Jeep Avenger night non è “solo” una giornata evento dedicata alla boxe declinata in due delle sue espressioni, l’una antichissima e l’altra oggi dilagante nata in pieno Lockdown e capace di smuovere delle piccole grandi folle. Il Torneo è anche una opportunità di promuovere la disciplina, di farlo fra un incontro e l’altro, track food una birra e il party di fine giornata. Una opportunità di mettersi alla prova, di scoprire, di far conoscere, di testare e di condividere tutto ciò che accade prima durante e dopo un match. L’opportunità di esistere anche a incontri di alto livello, lo spot migliore per una disciplina anche a Sassari e sul Golfo dell’Asinara è di casa. La ricaduta sul territorio c’è, il risultato è negli applausi che accompagnano ogni verdetto e salutano ognuno dei due pugili a prescindere dalla vittoria riportata.

