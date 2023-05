Strategie e opportunità per le imprese, a Isili e Perdasdefogu seminari organizzati dalla Fondazione Eccellenze Agroalimentari

Isili, 03 maggio 2023 – Strategia e opportunità per il rilancio del Sarcidano: è il tema di un seminario in programma domani, giovedì 4 maggio, a Isili, nel Centro Sociale del Corso Vittorio Emanuele, a partire dalle 18.

L’incontro è, dunque, organizzato dalla Fondazione ‘Le eccellenze agroalimentari e zootecniche dei Parchi naturali della Sardegna‘, presieduta da Salvatore Pala.

Dopo i saluti del sindaco Luca Pilia, sarà proprio il presidente Pala a illustrare la strategia della Fondazione e il Presidio del Cibo; mentre Pier Paolo Pani spiegherà quante e quali agevolazioni ci sono per le imprese del settore agro-pastorale e come quale percorso intraprendere per non perdere l’ultima opportunità di sviluppo.

Il seminario è rivolto alle imprese zootecniche, agroalimentari, turistiche, artigiane, bar e ristoranti ed è aperto a tutti.

Analogo appuntamento si terrà venerdì 5 maggio a Perdasdefogu, dalle 18, nei locali della Biblioteca comunale ‘Daniele Lai’, nel Corso Vittorio Emanuele 101.

Interverranno il sindaco Bruno Chillotti, il presidente Salvatore Pala, il dottor Pier Paolo Pani.

