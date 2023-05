Sportello Energia: Webinar online “Il decreto cessioni dopo la legge di conversione”

Il programma del seminario verterà su: La nuova scadenza per effettuare bonifici per villette e abitazioni unifamiliari, le condizioni per accedere alla proroga; il regime per i condomini, la possibilità di spalmare il Superbonus in 10 anni, la remissione in bonis fino al 30/11/2023 e le cessioni di crediti in mancanza di contratti sottoscritti entro il 31/03/2023, la fattispecie di deroghe soggettive e oggettive per le cessioni del credito e sconti in fattura; il regime speciale per Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche, la trasformazione del Superbonus in Ecobonus e gli effetti che ne conseguono, il regime degli altri bonus.

Gli approfondimenti sui temi saranno affidati a Teresa Cervino – Docente Università degli Studi di Pisa, Francesco Pastorello – Commercialista, Enrico Genova – Ricercatore Enea. Tutte le informazioni su www.ss.camcom.it