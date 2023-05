Sport e divertimento con l’evento Mont’Albike

Sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 si terrà la manifestazione Mont’Albike Tour, aperta alle famiglie e ai biker più esperti; organizzata dall’Unione dei Comuni del Montalbo

Due giorni all’insegna dello sport e del divertimento: sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 si terrà la manifestazione Mont’Albike Tour, aperta alle famiglie e ai bikers più esperti e organizzata nell’ambito del progetto “Ecosistema ospitale del Mont’Albo” dall’Unione dei Comuni del Montalbo (composta dai Comuni di Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada, Siniscola e Torpè, nel distretto amministrativo della provincia Nuoro).

A dare il via all’evento, sabato 27 maggio alle ore 11.30 la conferenza stampa di lancio presso la sala dell’Unione dei Comuni Mont’Albo a Siniscola; vedrà anche la presentazione dei materiali di comunicazione realizzati per il progetto; guide e depliant in italiano e inglese, gadget, portale web e social collegati; un insieme di strumenti di promozione del territorio che raccontano i nove comuni con una nuova voce moderna e coinvolgente.

advertisement

A seguire, sempre a Siniscola, la giornata sarà dedicata ad una divertente ciclopedalata family che partirà dalla frazione Santa Lucia fino alla spiaggia di S’ena ‘e sa chitta e ritorno; (lunghezza approssimativa di 10 Km – Utenza basica: famiglie e bambini sopra gli 8 anni accompagnati). Pensati proprio per i bambini i diversi momenti di intrattenimento e gioco, con un affascinante spettacolo di bike trial; inoltre, ci sarà una divertente caccia al tesoro organizzata dalle operatrici del CEAS di Santa Lucia.

Domenica 28 maggio, con partenza da piazza Sant’Antonio a Torpè, spazio ai bikers esperti con un percorso di circa 39 km all mountain nel Parco di Tepilora a partire dalle 8:00. Mentre, nel pomeriggio, alle 16:00, presso il Centro Polivalente di Torpè, un ultimo momento di confronto con il seminario; ovvero, “Ciclo viaggi e accoglienza: Tepilora Patrimonio accessibile a tutti”.

PROGRAMMA SABATO 27 MAGGIO

ore 14:30

ritrovo partecipanti in piazza a Santa Lucia, nei pressi della Torre Aragonese

ore 15:00

Saluti istituzionali e partenza del Percorso Family da percorrere lungo le cale di Santa Lucia e la spiaggia dei Confetti

ore 15.30

Arrivo alla spiaggia di S’ena ‘e sa chitta e rinfresco/Show Cooking con buffet per tutti i partecipanti presso lo stabilimento “L’Isola Rossa” a cura dello chef Roberto Fronteddu

ore 17:00

Rientro attraverso la pineta di Mandras e arrivo al punto di partenza in piazza a Santa Lucia

All’arrivo spettacolo acrobatico di bike trial e caccia al tesoro organizzata dalle operatrici del CEAS di Santa Lucia; il tutto, immerso nella meravigliosa cornice del piccolo borgo; qui i visitatori potranno visitare anche tanti interessanti stand agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica; ma anche esposizioni fotografiche. Inoltre, sarà disponibile un Infopoint di promozione dell’evento e del progetto, distribuzione gadget e materiali promozionali

PROGRAMMA DOMENICA 28 MAGGIO

ore 8.00

Raduno partecipanti esperti, verifica requisiti, registrazione presso il Centro Polifunzionale in piazza Sant’Antonio a Torpè

ore 9:00

Partenza del tour all mountain nel Parco di Tepilora con guide titolate e iscritte all’Albo Regionale della Regione Sardegna

ore 13:30

Rientro al Centro Polifunzionale e pranzo per i partecipanti

ore 16:00

Seminario dal titolo: “Ciclo viaggi e accoglienza: Tepilora Patrimonio accessibile a tutti” presso Centro Polifunzionale

Clicca qui per altre news