Spirulina, l’alga azzurra super ricercata: come usarla

È uno di quei cibi che si sono fatti avanti e diventati decisamente più noti rispetto al passato negli ultimi tempi. Un superfood per eccellenza super ricercato. È la spirulina, un’alga azzurra unicellulare che vive in acque calde e alcaline; apprezzata fin dall’antichità, ed in particolare dagli Aztechi in Messico, per i suoi benefici.

Di origine vegetale, è amata per avere un alto contenuto di proteine, amminoacidi essenziali e lipidi. Non mancano i minerali come ferro, rame, manganese e magnesio e anche buone concentrazioni di vitamine, alcune del gruppo B, il tocoferolo e alcuni carotenoidi.

Queste caratteristiche si riscontrano soprattutto nelle forme biologicamente inattive, un buon alleato per una dieta sana ed equilibrata ma non di certo un elemento miracoloso come in molti la descrivono. Gli studi scientifici su quest’alga sono stati diversi ma non considerati ancora preliminari da poter asserire una raccomandazione specifica per la salute umana.

In generale possiamo dire che la spirulina può essere un ottimo ingrediente da inserire in una dieta sana che guarda al beneficio fisico e mentale. Si presta a creare frullati e green smoothies affiancando ingredienti come zenzero, limone e carota; e poi colazioni cremose e per arricchire le salse come pesto e guacamole. La spirulina, inoltre, si può aggiungere all’impasto della pasta fresca o del pane fatto in casa, o anche al sale e al sesamo per creare un insaporitore home made ideale per condire ogni tipo di piatto: dai primi ai secondi, dalle insalate alle vellutate.

La spirulina bio

La cosa migliore è acquistare sempre la spirulina bio, in polvere o in compresse, formule diverse ma che provengono entrambe da agricoltura controllata e che è possibile acquistare sullo shop online di CiboCrudo. Il diverso formato non inficia la qualità, massima come tutti gli ingredienti che si trovano in vendita su questo sito. Tutte le varietà proposte di spirulina bio rappresentano prodotti integrali, biologici certificati, privi di additivi, vegan e naturalmente privi di glutine, lavorate a bassa temperatura, al di sotto dei 42°C. Sono

Un must per il sito che seleziona con cura ogni alimento da proporre prima di metterlo in vendita, testando direttamente la qualità degli ingredienti e dei benefici con un assaggio personale fatto dal team di CiboCrudo. Solo così si può garantire il meglio per l’organismo.

Per la spirulina si può trovare la versione in compresse, pratica e comoda, da portare sempre in borsa, anche da sgranocchiare come spuntino, 100% naturale e cruda, senza additivi di alcun tipo. Si associa poi, un’esclusiva di CiboCrudo: la spirulina italiana, coltivata in Sicilia e ricca di ferro. Un’alga raw e bio d’eccellenza.