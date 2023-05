Solinas ultimo per gradimento; Desirè Manca (M5s): “più in basso di così si può solo scavare”

“Dal penultimo posto all’ultimo. Più in basso di così non si può scendere. Più in basso di così si può solo scavare. Il tonfo del Presidente Solinas è rumoroso. Secondo l’ultimo sondaggio Swg il Presidente della Regione Sardegna, con solo il 20% di gradimento, è ultimo nella classifica dei governatori in Italia.

Rispetto al 2022, secondo il sondaggio, Solinas è il governatore che ha perso più consensi, ben meno 8 punti. Otto medaglie al demerito – commenta Desirè Manca (M5s) – otto cadute rovinose che segnano il fallimento di un governo regionale che in quattro anni e mezzo ha collezionato una disfatta dopo l’altra e messo in campo soltanto incapacità programmatica e gestionale.

Sotto il governo Solinas la sanità pubblica affonda; i trasporti interni ed esterni arrancano, la piaga delle cavallette dilaga; le campagne soffrono; lo spopolamento avanza; il mondo della scuola è nel caos; la cultura è dimenticata, il turismo è ostaggio di prezzi folli; dei fondi del PNRR nulla sappiamo.

La Sardegna affonda. E il Presidente dov’è? Assente.

Più in basso di così – conclude la consigliera – si può solo scavare”.

