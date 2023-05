Apparentemente è un “originale” (eufemismo), ma le sue “provocazioni” sono sempre per chi si pone fuori dalle posizione del cosiddetto mainstream.

E’ un soggetto che da sempre deride e bullizza gli Animalisti, gli Animali e chi li difende.

Ultimamente si occupa degli Orsi del Trentino, e ovviamente è favorevole alla soluzione stile Fugatti, che piace tanto ai cacciatori suoi amici, spesso ospiti del programma che conduce, spazio radiofonico pieno di volgarità che ricorda il famoso avanspettacolo di regime…

Criticare i suoi argomenti è difficile, perché argomenti non ne ha. Tra le altre cose, scrive anche libri. Il contenuto è facile immaginarlo.

Domenica 28 maggio a Soave (VR), Cruciani presenterà il suo ultimo “capolavoro”.

Lunedì sera 22 maggio, Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI hanno pensato di dargli un benvenuto (solo per il momento virtuale) affiggendo striscioni vs di lui all’entrata del paese e nella piazza dove si terrà la presentazione del suo libro… domenica forse ci saranno sorprese in piazza dei grani a Soave.

