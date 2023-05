SLA, Melazzini (AriSLA): “Grazie a Fondazione Vialli e Mauro per il costante impegno a supporto della ricerca”

“Siamo profondamente grati a Fondazione Vialli e Mauro per lo straordinario impegno profuso a sostegno della ricerca sulla SLA. Anche noi di AriSLA riponiamo grande fiducia nella scienza, consapevoli che rappresenti l’unico strumento in grado di rispondere alle attese dai pazienti”.

È con queste parole che Mario Melazzini, Presidente di Fondazione AriSLA, principale ente no profit che finanzia la ricerca sulla SLA in Italia, commenta il recente successo dello storico evento benefico, la Golf Cup, promosso da “Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus”.

“Il successo di questa edizione conferma l’eccezionale lavoro di sensibilizzazione compiuto dalla Fondazione sotto la guida di Gianluca Vialli e Massimo Mauro.

advertisement

Credo anche che sia stata un’autentica testimonianza dell’affetto e della stima rivolti in particolare a Gianluca Vialli, che si è speso molto insieme a Massimo Mauro perché la ricerca sulla SLA potesse andare avanti. Proprio AriSLA, nel 2008, nacque per volontà di Fondazione Vialli e Mauro.

Oggi, come allora, rimane forte la necessità di supportare chi fa ricerca su questa malattia così complessa”.

Potrebbe interessarti anche: SLA alta incidenza nell’isola, la Regione approva il PDTA



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui