Situazione della sanità a Nuoro e provincia, il sindaco Soddu scrive alla Regione

Così come del servizio trasfusionale dell’Ospedale San Francesco, costretto ad operare con soli due medici. L’uno deriva da una tradizione e una scuola antica che lo ha portato ad essere uno dei migliori centri a livello nazionale, l’altro è fondamentale per il funzionamento di tutti i reparti chirurgici e la cui chiusura condizionerebbe, inoltre, le attività del servizio di rianimazione nonché quelle specialistiche necessarie per effettuare terapie salvavita in malattie neurologiche e del sistema immunitario.

Rivolgo per questo un accorato appello – prosegue – affinché venga trovata una soluzione immediata, facendo anche ricorso a strumenti giuridici straordinari per superare una drammatica situazione che rischia di peggiorare con l’arrivo dell’estate.

I reparti presenti al San Francesco sono gli unici in Sardegna, –

assieme agli Ospedali Brotzu di Cagliari e Santissima Annunziata di Sassari, –

a garantire prestazioni specialistiche e la loro funzione va oltre l’ambito della provincia di Nuoro, servendo l’intero territorio regionale.

L’ospedale quindi non può restare paralizzato a causa di scelte politiche e amministrative che favoriscono la dispersione delle assunzioni, impoverendo reparti specialistici unici per la Sardegna. Deve essere introdotto il modello del contingente minimo proporzionale, in modo che le carenze di personale sanitario siano distribuite in maniera uniforme sul territorio regionale. Rispetto ai reparti presenti in un determinato ospedale in base alla classificazione ministeriale, non si possono avere in un luogo carenze dell’ottanta per cento e in un altro carenze del dieci per cento o nessuna carenza.

Dobbiamo assolutamente rispettare il concetto di una rete ospedaliera che sia in grado di fornire risposte adeguate ai bisogni di salute; e garantire i diritti sanciti dalla Costituzione, propri di un moderno paese come il nostro. La situazione è drammatica – conclude il sindaco Soddu -, si rende necessario l’uso di tutti gli strumenti giuridici straordinari a disposizione”.