“Sig.ra Rossetta”: la fiaba di Cappuccetto Rosso riecheggia nel “Monologo silenzioso per marionettista e oggetti”

Doppia data per il penultimo appuntamento della rassegna “Teatri in via d’estinzione” organizzata dalla compagnia Meridiano Zero a Sassari, nello SpazioBunker (Via Porcellana 17/A). Appuntamento il 13 maggio alle 21.00 e il 14 maggio alle 19.00 con uno spettacolo della compagnia Is Mascareddas

“Sig.ra Rossetta – Monologo silenzioso per marionettista e oggetti”, scritto da Donatella Pau (in scena) e Anna Fascendini (regia), ha come protagonista una donna, sola, in attesa che qualcuno la venga a trovare. I minuti trascorrono e non arriva nessuno: l’anziana decide quindi di giocare con ciò che indossa e con i pochi oggetti che la circondano. Prova a raccontare la sua storia, fatta di casette, di dolci profumati, di sentieri nel bosco e di un lupo…

Chi è Sig.ra Rossetta? La nonna di Cappuccetto Rosso o Cappuccetto Rosso stesso? È la mamma o il lupo? Lei non lo ricorda. I buchi di memoria che la perseguitano fanno nascere nuove storie che, tenendola legata al presente nel gioco, raccontano la sua vita.

“Una storia per grandi e piccoli”: la regista Anna Fascendini ci guida nella comprensione dello spettacolo

Lo spettacolo annovera le musiche originali di Tomasella Calvisi e la costruzione delle scene e delle marionette di Antonio Murru e Donatella Pau.

Anna Fascendini ha spiegato che la “Sig.ra Rossetta è una di quelle figure che mi capita di incontrare nelle case di riposo che ho la fortuna di frequentare. Molti pensano siano luoghi di tristezza e malattia, tutt’altro: traboccano di vita vissuta, di voglia d’incontro, d’umanità.

Lo spettacolo nasce dal desiderio di raccontare una storia che possano ascoltare grandi e piccoli, insieme.

Istintivamente abbiamo pensato subito a Cappuccetto Rosso, la fiaba più popolare al mondo e forse quella che sia io che Donatella amiamo di più. Le molteplici versioni della fiaba antecedenti alla versione seicentesca di Perrault, cosi come gli innumerevoli saggi d’analisi della fiaba tra cui spicca L’ago e la spilla di Yvonne Verdier, confermano e aumentano il nostro interesse.

Lavorando con Donatella Pau e con Tomasella Calvisi è stato inevitabile incontrare la Sardegna con il suo patrimonio antico e denso di tradizioni”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (caldamente consigliate dal momento che la capienza di SpazioBunker è limitata) scrivere a spaziobunker@gmail.com

Teatri in via d’estinzione:

Lo spettacolo è sotto le insegne di “Teatri in via d’estinzione”, rassegna sostenuta dalla Fondazione Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Iniziata il 14 gennaio scorso, ospita proposte di diverse aree artistiche (musica, teatro contemporaneo, danza, performance e incursioni multimediali) prefiggendosi lo scopo di avvicinare gli spettatori a nuove forme di teatro e performing art.

