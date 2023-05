Si balla con Sara Landry e Xenia al Bolgia Summer Garden

Sabato 3 giugno 2023 nel Bolgia Summer Garden , a Bergamo, si balla al ritmo della techno potente e scatenata della top dj producer americana Sara Landry, una tra le artiste più importanti dell’attuale scena elettronica. Con lei sul palco l’ucraina Xenia, in forte crescita nella scena techno.

Forte di quasi 140mila follower su Instagram, Sara Landry è implacabile. E’ una forza della natura. Creativa, slegata da ogni canone imposto, autodidatta, produce e propone in console industrial techno dal beat potente, veloce, trascinante. La tinta del suo suono è dark. Lo sanno bene etichette importanti che fanno uscire regolarmente i suoi singoli come T-Minus, Kraftek e mau5trap, colleghi come I Hate Models, Nico Moreno, VTSS, Cera Khin e Amelie Lens che la supportano, ed infine spazi e locali come Coachella’s Yuma tent, Red Rocks, Brooklyn Mirage che la hanno ospitata. La sua potentissima versione techno di “WAP” di Cardi B ha lasciato un segno nella scena rave europea. “First Breath”, con Don Woezik, all’interno di “Coven, Vol. 2”, segna i 150 bpm, è un martello pneumatico e toglie il respiro. Dopo un super club come il Bolgia di Bergamo dove suona il 3 giugno, Landry è attesa l’8 giugno al Nexus di Parigi.

Con Sara Landry a far scatenare il giardino elettronico del Bolgia il 3 giugno, c’è anche l’ucraina Xenia, stella nascente della scena techno internazionale. In console dal 2016, ha lasciato il segno con le sue performance pure su YouTube. Nel 2020 apre la sua label, Numen, che diventa un punto di riferimento. Nel 2021 è nella agenzia Analog. “Techno Family 12”, su Radio Intense, contiene l’ipnotica “Mutinous”. Chiudono il cerchio nel Bolgia Summer Garden anche WM, che Federico Amoroso e Rea K.

Basta così? Ovviamente no. Perché durante la stessa serata al Bolgia si balla anche nella Indoor Room con il Party Groovers.

Il party che vede protagoniste Sara Landry e Xenia al Bolgia di Bergamo sabato 3 giugno 2023 è solo l’ennesimo appuntamento all’insegna dell’eccellenza nel top club sull’A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODEL, 999999999 e KLANGKUENSTLER.