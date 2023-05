Scintille e adrenalina al Fight club Championship

Nell’incontro tra Nicolò Stangoni (team Tarantini) e Danilo Gungui (Officina 24) è proprio quest’ultimo a partire per primo, a prendere le misure, ad atterrare l’avversario e tenerlo a terra fino al suono del gong. Alla ripresa Stangoni prova a tenerlo a bada e non sono mancati gli spunti dell’atleta allenato da Tarantini. Gungui non si fa sorprendere e la sua difesa regge. Ma è nel terzo e ultimo che Stangoni si scatena e porta a segno una serie di pugni e di attacchi che esaltano anche il pubblico. L’atleta di Tarantini vince il terzo round ma il verdetto finale dei giudici è per Gungui.

