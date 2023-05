Sassari, sabato 20 maggio inaugura l’AiCS Park: il nuovo polmone verde e spazio giochi della città

Inaugura a Sassari nel quartiere di Latte Dolce, in un’area verde di 2300 metri quadri, l’AiCS Park, il nuovo spazio giochi attrezzato della città. Sabato 20 maggio verrà ufficialmente aperto al pubblico il giardino, completamente riqualificato, attorno alla sede di via Cedrino del comitato provinciale di Sassari dell’AiCS.

Il presidente del comitato provinciale di Sassari dell’AiCS, Franco Cassano:

«Un’area incolta e abbandonata che dopo anni siamo riusciti ad acquisire, grazie ad un accordo con il comune di Sassari, scegliendo di metterlo a disposizione dei giovani del quartiere e non solo, consapevoli del fatto che Latte Dolce e Santa Maria di Pisa abbiano necessità di più attenzione, risorse e opportunità».

Un sogno che si realizza e che ha visto la partecipazione attiva degli alunni dell’istituto comprensivo “Latte Dolce – Agro”. Infatti, hanno aderito con entusiasmo al contest “Il parco che vorrei” lanciato nelle scorse settimane. Hanno raccontato la loro idea di parco con disegni, poesie e elaborati. Suggerimenti accolti dall’AiCS che ha lavorato per attrezzare il parco con molti dei giochi richiesti.

La cerimonia di inaugurazione

La cerimonia di sabato verrà aperta alle 9.30 dalla sfilata di alcune giovani componenti del gruppo folk “Santu Giagu” di Ittireddu, accompagnati dall’organettista di Bottidda Domenico Pais. Dopo i saluti istituzionali, interverrà l’ospite d’onore Jeff Onorato, maestro della Federazione Italiana Sci Nautico, campione paralimpico che diffonde da anni la cultura dell’inclusione attraverso lo sport. Autore del libro, del fumetto e del video “Millo…Mì” che ha come protagonista il celebre granchietto parlante, Onorato insegna a ragazze e ragazzi che le differenti abilità sono importanti e motivo di orgoglio, e che possono essere migliorate anche attraverso la pratica sportiva.

Il video sarà proiettato al piccolo teatro AiCS; ospitato all’interno degli spazi della sede di via Cedrino. Invece, i libri distribuiti ai ragazzi che parteciperanno alla manifestazione. Tante le attività previste durante la giornata di apertura dell’AiCS Park. Il corso gratuito di disostruzione pediatrica promosso dall’ente di formazione e rivolto a genitori, nonni, educatori, insegnanti e baby-sitter; l’Open day per i corsi gratuiti di ginnastica dolce, mindfulness, difesa personale, camminata per gli over 60, all’interno del programma MiGio.Act, organizzato da Aics in collaborazione con Sport e Salute. Durante l’evento sarà possibile, inoltre, visitare l’orto sinergico realizzato in collaborazione la dottoressa Angelica Lamberti, responsabile scientifica del progetto sulla gestione non farmacologica dello stress.

I partecipanti potranno approfondire nell’apposito stand, allestito per l’occasione, anche i principali contenuti formativi dei corsi di laurea di Unitelma Sapienza, di cui AiCS è polo didattico per la Sardegna. Coinvolte le classi dei corsi O.SS. dell’AiCS. Si occuperanno dell’accoglienza e dell’assistenza degli ospiti degli istituti per anziani invitati e dei bambini.