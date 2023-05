Sassari, presentazione libro di Fabrizio Casu – Femme Fatale

Presentazione libro di Fabrizio Casu – Femme Fatale

Giovedì 11 maggio, nell’ambito della rassegna letteraria “Incontri di primavera”, promossa dalla Biblioteca comunale di Sassari, Fabrizio Casu presenta il suo nuovo saggio: Femme Fatale. Incanto e crisi della cività borghese.

Il volume analizza la figura della femme fatale come specchio delle contraddizioni della civiltà borghese. Inoltre, al contempo descrive l’evoluzione di questo fenomeno dai primordi della Storia ai giorni nostri. Questo stereotipo nasce infatti come espressione ginecofobica; si sviluppa sotto forma di mito ancestrale e durante la Belle Époque si struttura prima come ricorsivo tema culturale e poi come vero e proprio fenomeno di costume (paradossalmente propedeutico all’emancipazione femminile).

Intersecando moda, arte, cinema, scienza, letteratura, filosofia, cultura pop e sociologia, l’opera si contraddistingue per l’approccio interdisciplinare e sarà proposta al pubblico presente attraverso una proiezione commentata di immagini in power point; dialogherà con l’autore il critico letterario Alessandro Marongiu.

Si ringrazia sentitamente la F.I.D.A.P.A. – Sezione di Sassari per la fattiva collaborazione all’evento nella persona della presidente Martina Pinna.

L’evento si svolgerà alle ore 17.00 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Sassari (Palazzo Usini – Piazza Tola 1).

In allegato si trasmette la locandina dell’evento, la copertina del libro, e la scheda dell’opera.

NOTE BIOGRAFICHE SULL’AUTORE

Fabrizio Casu, nato a Sassari nel 1980, ha frequentato il corso di fashion design alla NABA di Milano e si è laureato nel 2005 con qualifica di “esperto e creativo del settore moda”. Dopo aver intrapreso un corso di cool hunting e uno di textile design, matura esperienza di stage presso la Mantero Seta di Como. Dove opera nell’ufficio stile del brand “La Tessitura”.

Ha svolto docenza di storia del costume e progettazione moda in scuole pubbliche e private di Sassari; ha organizzato due mostre personali, “Sardinian Gothic” e “Dialogo Alternativo fra Arte e Moda” ed ha partecipato nel 2011 alla Biennale Sardegna, iniziativa promossa dal Padiglione Italia alla 54esima esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia.

Relativamente alla saggistica di settore, ha scritto cinque opere: “Novecento: il secolo della moda” e “Madonna, vampira postmoderna” pubblicate dalla casa editrice Edes nel maggio 2013, “Il lungo viaggio di una chemise” pubblicata da Europa Edizioni nell’ottobre 2014, “Il gioiello nella storia nella moda e nell’arte” pubblicata sempre da Europa Edizioni nel novembre 2018 ed infine “Femme fatale. Incanto e crisi della civiltà borghese” pubblicata da VJ edizioni il 30 aprile 2023.

